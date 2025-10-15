韓国発の歌い手アーティストDAZBEE、2ndフルアルバム[Nostalzia] 本日リリース！
画像提供元：Accelers
2022年にメジャーデビューして以来、精力的に活動してきた女性アーティストDAZBEE（ダズビー）が、2025年10月15日に2ndフルアルバム [Nostalzia] をリリース。デジタル配信に加え、今回もCDも同時発売となった。
1stアルバム [orbit] のファンタジー的な世界観を受け継ぎつつ、本作はネットカルチャーを基盤としたポップジャンルにフォーカスし、DAZBEEの音楽的感覚をさらに拡張させた作品である。子供の頃に親しんだアニメ『トイ・ストーリー』からインスピレーションを受け、「瞬間はなぜ永遠ではないのか？」という問いを出発点に、「思い出という過去と現実の現在」、「未来への感情」をテーマとした物語が描かれている。
アルバムには、ネットミュージックカルチャーの影響を色濃く受けた力強いサウンドの「LoveXposer」、1stアルバム収録曲「シュガーコート」で共演した笹川真生との2度目のコラボ曲「ビターロス」、MVの累計再生回数1,900万回を突破した「愛じゃない」の続編曲「やまない」、ファンへの献呈曲「Fade Into Starlight」など、多彩な楽曲が収録される予定だ。
さらにDAZBEEは、2025年10月25日と11月2日に韓国と日本でワンマンライブ <2025 DAZBEE Concert : orbiter Tour> を開催、11月3日にはアルバム発売記念トークショー＆サイン会も実施予定だ。
■公演情報
画像提供元：Accelers
<2025 DAZBEE Concert : orbiter in Seoul>
日程: 2025.10.25(土) | 会場: YES24 LIVEHALL
<2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo>
日程: 2025.11.02(日) | 会場: duo MUSIC EXCHANGE
東京公演のチケットはこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2529757)
<2ndフルアルバム『Nostalzia』 発売記念トークショー＆サイン会>
日時：2025年11月3日（月・祝） 14:00開始 ＠ 東京都・都内某所
※イベント当日の詳細については、ご当選者様にご案内させていただきます。
ご応募詳細はこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113824)
■最新リリース情報
画像提供元：Accelers
アーティスト：DAZBEE
タイトル：Nostalzia
リリース日：2025年10月15日
レーベル：Accelers
配信リンク：https://orcd.co/dazbee_nostalzia
トラックリスト
- LoveXposer（タイトル曲）
- やまない (Yamanai)
- 才能 (Sainou)
- ビターロス (Bitter Loss)
- ガーデン (Garden)
- シンパシー (Sympathy)
- Bamu
- Fade Into Starlight
■DAZBEEのSNS
YouTube：https://www.youtube.com/@Dazbeeee
Instagram：https://www.instagram.com/dazbee_ee
X：https://x.com/DAZBEE_STAFF
TikTok：https://www.tiktok.com/@dazbee_official