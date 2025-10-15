韓国発の歌い手アーティストDAZBEE、2ndフルアルバム[Nostalzia] 本日リリース！

The Orchard Japan画像提供元：Accelers

2022年にメジャーデビューして以来、精力的に活動してきた女性アーティストDAZBEE（ダズビー）が、2025年10月15日に2ndフルアルバム [Nostalzia] をリリース。デジタル配信に加え、今回もCDも同時発売となった。

1stアルバム [orbit] のファンタジー的な世界観を受け継ぎつつ、本作はネットカルチャーを基盤としたポップジャンルにフォーカスし、DAZBEEの音楽的感覚をさらに拡張させた作品である。子供の頃に親しんだアニメ『トイ・ストーリー』からインスピレーションを受け、「瞬間はなぜ永遠ではないのか？」という問いを出発点に、「思い出という過去と現実の現在」、「未来への感情」をテーマとした物語が描かれている。

アルバムには、ネットミュージックカルチャーの影響を色濃く受けた力強いサウンドの「LoveXposer」、1stアルバム収録曲「シュガーコート」で共演した笹川真生との2度目のコラボ曲「ビターロス」、MVの累計再生回数1,900万回を突破した「愛じゃない」の続編曲「やまない」、ファンへの献呈曲「Fade Into Starlight」など、多彩な楽曲が収録される予定だ。

さらにDAZBEEは、2025年10月25日と11月2日に韓国と日本でワンマンライブ <2025 DAZBEE Concert : orbiter Tour> を開催、11月3日にはアルバム発売記念トークショー＆サイン会も実施予定だ。

■公演情報

<2025 DAZBEE Concert : orbiter in Seoul>

日程: 2025.10.25(土) | 会場: YES24 LIVEHALL

<2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo>

日程: 2025.11.02(日) | 会場: duo MUSIC EXCHANGE

東京公演のチケットはこちら(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2529757)

<2ndフルアルバム『Nostalzia』 発売記念トークショー＆サイン会>

日時：2025年11月3日（月・祝） 14:00開始 ＠ 東京都・都内某所

※イベント当日の詳細については、ご当選者様にご案内させていただきます。

ご応募詳細はこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113824)

■最新リリース情報

アーティスト：DAZBEE

タイトル：Nostalzia

リリース日：2025年10月15日

レーベル：Accelers

配信リンク：https://orcd.co/dazbee_nostalzia

トラックリスト

■DAZBEEのSNS

- LoveXposer（タイトル曲）- やまない (Yamanai)- 才能 (Sainou)- ビターロス (Bitter Loss)- ガーデン (Garden)- シンパシー (Sympathy)- Bamu- Fade Into Starlight

YouTube：https://www.youtube.com/@Dazbeeee

Instagram：https://www.instagram.com/dazbee_ee

X：https://x.com/DAZBEE_STAFF

TikTok：https://www.tiktok.com/@dazbee_official