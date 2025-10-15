アメリカ発のライフスタイルブランドSPERRYから 2025年秋冬の新作コレクションが発売開始!

Hunter Japan株式会社

SPERRY(スペリー)から2025年秋冬の新作コレクションが発売開始！

本年、ブランド創立90周年という大きな節目を迎えたスペリーは、世界初のデッキシューズを生んだシューズブランドとして、長年にわたり確かな地位を築いてきました。近年ではその世界観をさらに広げ、より多様なライフスタイルを提案するブランドへと進化を遂げています。

本コレクションでは、そのアイコニックなシルエットで多くの人々に愛され続ける「オーセンティック・オリジナル(AO)」をベースに、ボアやヌーバック、コーデュロイ、スエードといった秋冬らしい素材を取り入れた商品がラインナップされます。

MEN'S COLLECTION

クラシックにもカジュアルにも映える上質な4型がラインナップ。柔らかく足に馴染む本革スエードアッパーに同色のコーデュロイをあしらったモデルや、スエードにレザーアイレットを組み合わせたモデルなど、素材の質感を引き立てる洗練されたデザインが揃います。

オーセンティックオリジナル (TM)(AO) ツーアイレザー LEATHER DISTRESS(ヴィンテージ風加工レザー) 価 格 : \24,200(税込) サイズ : US 7(25cm) ~11(29cm) ※0.5cm刻みオーセンティックオリジナル (TM)(AO) ツーアイレザー BROWN(ヌーバック) 価 格 : \24,200(税込) サイズ : US 7(25cm) ~11(29cm) ※0.5cm刻みオーセンティックオリジナル (TM)(AO) ツーアイレザー OTHER BROWN (レザーxコーデュロイ) 価 格 : \24,200(税込) サイズ : US 7(25cm) ~11(29cm) ※0.5cm刻みオーセンティックオリジナル (TM)(AO) ツーアイレザー BROWN(レザースエード) 価 格 : \24,200(税込) サイズ : US 7(25cm) ~11(29cm) ※0.5cm刻み

LADIES COLLECTION

オーセンティックオリジナル(TM) (AO) ツーアイ

レザー

スエードアッパーにボアの裏地で、足元を暖かく、ふんわり柔らかく包み込みます。

価 格 : \24,200 (税込)

カラー : TAN US 5.5(22.5cm) ~ 9(26cm)

※0.5cm刻み

スリムボートレディースデッキシューズ

通常のAOよりもスリムなシルエットをベースに、表面を柔らかなボアで取り囲んだ遊び心のあるスタイル。

価 格 : \23,100 (税込)

カラー : NATURAL

サイズ : US 5.5(22.5cm) ~ 9(26cm)

※0.5cm刻み

■ SPERRY(スペリー )について

1935年 アメリカにて創業。セーラーであった創業者ポール・スペリーは、濡れた甲板でも滑らない靴の開発に情熱を注ぎました。ある日、愛犬が氷上を滑らずに走る姿に着想を得て、ラバーソールに肉球のような溝を刻むことを思いつきます。こうして、優れたグリップ力を備えた世界初のデッキシューズが誕生。1939年にはアメリカ海軍に正式採用され、戦後は、ジョン・F・ケネディやミスター・ロジャースといった著名人にも愛用されました。こうして、 船上だけでなくファッションアイテムとしても人気を得たスペリートップサイダーは、アイビーリーグの学生やプレッピースタイルの定番として長年に渡り愛され続けてきました。近年では、様々なブランドとのコラボレーションも行うなど、クラシックなデッキシューズの枠を超え、ライフスタイルブランドへと進化。確かな歴史と技術に裏打ちされた品質を守りながら、現代の多様なスタイルにもマッチするブランドとして、今もなお進化を続けています。

ブランド名：SPERRY (スペリー)

お 問 合 せ：SPERRY (スペリー)

電 話 番 号：0120-563-567

公式サイト：https://sperry.jp/

Instagram：@sperryjapan

L I N E：@SPERRY