セブンプレミアムより「クッキークリーム」フレーバーのアイス登場！濃厚なミルク感「セブンプレミアム ワッフルコーン クッキークリーム」人気のカップシリーズ新作「セブンプレミアム クッキークリームアイス」

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン₋イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津知洋）は、人気のクッキークリームフレーバーの、「セブンプレミアム ワッフルコーン クッキークリーム」と「セブンプレミアム クッキークリームアイス」を10月21日（火）から、全国のセブン‐イレブンで順次、数量限定で発売します。

発売するたびにご好評の「ワッフルコーン クッキークリーム」は、秋向けによりコクを感じていただくため、北海道産生クリームを追加し登場。「クッキークリームアイス」は、カップの表面をチョコレートコーティングとココアクッキーで敷き詰め、その見た目から“植木鉢”とも呼ばれるシリーズの新作です。

秋から冬にかけて、濃厚な味わいが恋しくなる時季にぴったりの2品。好みやその時の気分に合わせてお選びいただき、素材から配合までこだわり抜いた贅沢な味わいをご堪能ください。

ミルク感際立つ味わい

アイスのフレーバーで、夏に人気が高まるのは爽快感たっぷりのチョコミントですが、秋が深まるにつれて特に注目度の高まるフレーバーがクッキークリームです。

ザクザクとした食感やSNS映えする見た目から、特に若年層のお客様に人気です。セブン‐イレブンのクッキークリームは、ミルク感を重視。まろやかな舌ざわりとクリーミーなコクがしっとりとした余韻をもたらします。

今回は、季節を問わず人気の「ワッフルコーン クッキークリーム」を秋向けに濃厚さを向上させて発売。一方で、「クッキークリームアイス」は、素材感が特長のカップシリーズからクッキークリーム味の新作です。

■セブンプレミアム ワッフルコーン クッキークリーム

価格：268円（税込289.44円）

発売日：10月21日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定発売

北海道産生クリームでコク

秋向けに、セブン‐イレブン独自のミルク感重視の味わいを強めるため、北海道産生クリームの割合を追加し、コクのあるアイスに仕立てました。バターも絶妙な割合で使用し、クリーミーな味わいを実現。北海道産乳製品を100％使用のこだわりです。

たっぷり入ったクッキー

ココアクッキーの食感や風味を十分にお楽しみいただくため、ココアクッキーをたっぷり使用しています。ミルクバニラアイスだけでなく、香ばしいコーンとの相性も抜群です。

■セブンプレミアム クッキークリームアイス

価格：198円（税込213.84円）

発売日：10月21日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定発売

ザクザク食感のヒミツ

天面のココアクッキーとミルクアイスの間にチョコレートコーティングを敷いているのがザクザク食感を生み出すポイントです。天面のクッキーがアイスの水分などを吸わないようにする仕様にしています。

リッチな仕立て

ミルクアイスの中にバタークッキーを混ぜ合わせ、バターの風味がアイスをよりリッチに感じられるようにした「進化系クッキークリーム」です。食感は、ココアクッキーにチョコレート、ミルクアイスにバタークッキーと様々な素材で楽しめるのも魅力です。

担当者コメント

若者に人気のクッキークリームフレーバーは、秋から冬にかけて市場が拡大するトレンドのフレーバーです。今回は“植木鉢”にも見えると話題になったカップアイスタイプがクッキークリームフレーバーで新登場。見た目の写真映えや、スプーンを入れた瞬間の素材感の感動など、食べる前からお楽しみいただけるのも特長です。ワッフルコーンは従来より、濃厚なミルク感が味わえる仕立てにし、ココアクッキーをたっぷり使用し、素材から配合まで徹底的にこだわりました。ちょっとした気分転換や、頑張った自分へのご褒美として、 “贅沢なひととき”のお供として満喫してください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。