キャスター・安藤優子さんが語る「女性活躍・ダイバーシティ推進の真髄」ー 組織の変革を考える担当者必見の記事を公開【新着インタビュー】

株式会社チルトサンド

講演会の講師キャスティングサービス「ミカタキャスト」（運営：株式会社チルトサンド）は、キャスターとして長年ニュースの現場を牽引し続けてきた安藤優子さんの特別インタビューを公開いたしました。女性活躍やダイバーシティをテーマにイベントや研修を企画する担当者にとって、組織づくりのヒントとなる内容です。





政府や企業が重点課題として掲げる「女性活躍」や「DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）」。制度や仕組みを整備しても、組織全体の"意識"が変わらなければ成果には繋がりません。今回公開された安藤優子さんのインタビューでは、社会の変化を長年見つめてきた立場から、企業や組織にとって重要な視点を語っています。【ミカタキャストHP】http://mikatacast.com

安藤優子さんインタビュー：第１回(https://mikatacast.com/feature/andoyuko_intrview1/)、第２回(https://mikatacast.com/feature/andoyuko_interview2/)

※第３回は10/20（月）公開。以降、毎週月曜日に公開予定（全8回）

インタビューの主なポイント

- 安藤優子さんが直面した男社会の洗礼- 女性活躍を阻む"無意識の壁"をどう乗り越えるか- 真のダイバーシティ推進に求められるリーダーシップとは？- 組織が変わるための「環境」と「文化」の作り方- 若手世代や次世代のリーダーへのメッセージ

今回のインタビューでは、女性活躍やダイバーシティ推進を担う人事・経営企画・広報部門の担当者はもちろん、社会課題に関心のある幅広い読者にとっても、示唆に富む内容となっています。

ミカタキャストとは

「ミカタキャスト」は、女性活躍、ダイバーシティ、ジェンダーギャップなどの社会課題をはじめ、ビジネス、政治経済、文化等多様なテーマに応じて最適な講師を紹介する講演会キャスティングサービスです。講演会や研修を通じて、企業や自治体が課題解決への一歩を踏み出すためのサポートを行っています。

本件に関するお問い合わせ（安藤優子さんへの講演等もこちらにお願いします）

ミカタキャスト（運営：株式会社チルトサンド）



URL：https://mikatacast.com

E-mail：info@mikatacast.com

TEL：03-6807-4247