【大阪リアル開催】11/26（水）セキュアな生成AI活用の最適解！ ～ パナソニックグループ事例に学ぶ、ハイブリッド生成AI環境の実現とは ～
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/generativeai?utm_source=prtimes&utm_medium=cpv&utm_campaign=1
（終了後ネットワーキングあり）
生成AIの導入が進む一方で、情報漏洩や専門人材の不足が課題です。
日 時：2025年11月26日(水) 16:00～17:30
会場：〒530-0053 大阪市北区末広町2番40号
Panasonic XC OSAKA 9階セミナールーム
（Osaka Metro 南森町駅6番出口徒歩5分）
参加費：無料（1社につき2名様限定）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ
共 催：エフサステクノロジーズ
定 員：30名
参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/generativeai
本セミナーでは、パナソニックグループのDXを推進するエンジニアが、グループにおける生成AI活用で培ったノウハウや事例を紹介します。さらには、セキュリティを担保するオンプレミスと柔軟なクラウドを組み合わせた、ハイブリッドな生成AI環境の構築方法もご紹介します。
機密情報を守りながら業務効率を革新的に高め、さらにコスト削減も実現する「最適解」をお伝えします。
※ 同業他社様のご参加はお断りさせていただいております。また、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。