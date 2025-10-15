シンセカイテクノロジーズ、インフルエンサー「めめの暮らし」公式ファンコミュニティをMURAコミュニティにて開始

株式会社SHINSEKAI Technologies

株式会社SHINSEKAI Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役：大社 武、以下：当社）は、趣味でつながるコミュニティサービス「MURAコミュニティ」にて、ライフスタイル系YouTubeクリエイター「めめの暮らし」公式ファンコミュニティ「めめの暮らしコミュニティ」を2025年10月1日に開始しました。

当社が運営するMURAコミュニティでは、さまざまなクリエイターのファンコミュニティ構築・運用支援をすることで、ファン同士の交流を深め、熱量の高いオンラインコミュニティづくりに取り組んで参ります。

■公式ファンコミュニティ「めめの暮らしコミュニティ」について

コミュニティのオープンを記念し、2025年10月9日（木）20時よりコミュニティ内限定のライブ配信を実施しました。当日は多くの参加者が集まり、チャットでのリアクションも活発に行われるなど盛況のうちに終了しました。

▼コンセプト：「めめとみんなのゆったり暮らし」

日々の暮らしを無理なく、ゆったり、自分らしく。

めめの暮らしに共感する人たちが安心してつながれる、心地よい居場所です。

■「めめの暮らし」プロフィール

1970年11月4日生まれ、静岡県出身。

美容師として長年のキャリアを積みながら、2019年にYouTubeでライフスタイルの発信をスタート。2025年からは「めめの暮らし」としてお一人暮らしの日常を届け、現在はチャンネル登録者数12万人を超える人気ライフスタイル系クリエイターに。

旅行やファッション、メイクや美容、陶器など幅広い趣味を持ち、最近では料理教室にも参加。

また、アメリカンバイクやフラメンコ、乗馬、ベリーダンスなど、これまでにも多彩な挑戦を楽しんできた好奇心旺盛な一面も魅力。

「背伸びせず、自分らしく暮らしを楽しむ」をモットーに、等身大で穏やかな日常をVlogとして発信し、同世代の女性を中心に多くの支持を集めている。

＜SNSアカウント＞

Instagram(3.2万人)：https://www.instagram.com/memekurashi?igsh=a3RwcDUyMmVyY3V5

YouTube(12.2万人)：https://youtube.com/channel/UCCpcuq0BVqUOiL-Cn_Gqsbw?si=IDINiFSNwyeZFYSp

■コミュニティ開設にあたって「めめの暮らし」からのコメント

コミュニティを始めたいと思ったのは、同じ価値観を持つ人同士が安心してつながれる場所をつくりたいからです。みんなでゆったりお話しして元気をもらったり、励まし合えたり、毎日の中で心地よい居場所となるような場を目指しています。

コンセプトは『めめとみんなのゆったり暮らし ― ひとり時間に、みんなとつながる ―』。日々の暮らしを無理なく、ゆったり、自分らしく過ごすことを大切に、食事や旅、セルフケアなど「めめの暮らし」に共感する人たちが安心して集まれるコミュニティを育てていきたいと思っています。

■クリエイターのファンコミュニティ支援を強化

当社が運営する、趣味でつながるコミュニティサービス「MURAコミュニティ」を活用し、ファンコミュニティの設計から日々の運営まで一気通貫でサポートしております。今後、様々な分野で活躍するクリエイターやアーティストのファンコミュニティ支援を強化してまいります。

MURAコミュニティの特徴：

ユーザーの行動を科学しデータ分析でコミュニティ運営課題を可視化。さまざまな機能を活用してCXマネジメントを支援することで顧客とのエンゲージメントを高め、マネタイズ効率を最大化します。

今後も当社は、様々なジャンルにて熱量の高いユーザーコミュニティの構築・運営の実現に取り組んで参ります。

■株式会社SHINSEKAI Technologiesについて

会社名 ：株式会社SHINSEKAI Technologies

所在地 ：東京都品川区西五反田８丁目８ー１５ カーニープレイス五反田 5F

代表取締役 ：大社武

URL ：https://shinsekai-technologies.co.jp/

公式X ：https://twitter.com/SHINSEKAI_JP

MURAサービスサイト：https://shinsekai-technologies.co.jp/service

シンセカイテクノロジーズは、これまで様々な業界でのコミュニティ運営で培った独自のコミュニティ理論をもとに、コミュニティ関連サービス群「MURA（ムーラ）」を開発・運営しています。データを活用しながら企業やブランドのコミュニティ運営を一気通貫で支援することで、コミュニティに関わる全ての人に「生きがい」を生み出し、コミュニティの力でビジネスを加速させます。

■お問い合わせ先

株式会社SHINSEKAI Technologies広報担当

pr@shinsekai-technologies.co.jp