ライトアップされた日本三大名城・熊本城前で能を楽しむ特別な二夜！「楽しむ能『楽』プロジェクト！」熊本城 能楽特別公演 チケット好評発売中！

公益社団法人能楽協会主催、「楽しむ能『楽』プロジェクト！熊本城 能楽特別公演」が2025年11月11日 (火) ～ 2025年11月12日 (水) に熊本城 天守閣前広場（熊本県 熊本市中央区 本丸 1-1）にて上演されます。

チケットはコチラ :https://www.confetti-web.com/@/nohgaku_kumamoto

公式ホームページ

https://www.nohgaku.or.jp/special2025

灯りにともされた熊本城の前で

特別な二日間を体感

日本三大名城・熊本城の前で繰り広げられる二日間の特別な夜。

稀代の能好きとして知られる加藤清正公に思いを馳せ、ライトアップされた熊本城で存分に能を堪能しませんか。

演目

【11/11】

１.素囃子

２.解説

３.能「葵上」

シテ（六条御息所ノ生霊）：狩野 了一

ツレ（巫女）：大島 衣恵

ほか

https://www.nohgaku.or.jp/special2025performance/kumamoto_20251111

【11/12】

１.解説

２.狂言「萩大名」

シテ（大名）：山本 東次郎

アド（太郎冠者）： 山本 凜太郎

ほか

３.半能「箙（えびら）」

シテ（梶原源太景季）：狩野 了一

ワキ（旅僧）： 村瀬 慧

ほか

https://www.nohgaku.or.jp/special2025performance/kumamoto_20251112

あらすじ

「葵上」

光源氏の正妻葵上は物の怪に悩まされ伏せっている。照日の巫女が梓にかける（霊魂を呼び寄せる）とそこに現れたのは六条御息所の生霊だった。嫉妬から葵上を殺そうとする霊であったが、横川小聖の加持祈祷により調伏されてしまう。

「箙（えびら）」

箙（腰につける矢筒）に梅をさした梶原源太景季（かげすえ）の亡霊が現れ、修羅道の戦いの様を見せる。源平の激しい合戦の中でも、風雅な心を解し、盛りの梅を愛でる瑞々しい若武者の姿。「勝修羅物」と呼ばれ、加藤清正公も舞ったと伝えられる侍の美学が描かれた能。

熊本城 天守閣前広場のご紹介

慶長12（1607）年、茶臼山と呼ばれた台地に加藤清正が当時の最先端技術と労力を投じた、名城・熊本城。以後、熊本城は400年に亘る日本の様々な歴史の重要な舞台となっていきます。加藤清正をはじめ、細川氏、宮本武蔵、谷干城など、歴史に名を刻んだ主人公たちが多く存在する日本の三大名城の一つです。

公演概要

「楽しむ能『楽』プロジェクト！熊本城 能楽特別公演」



公演期間：2025年11月11日 (火) ～ 2025年11月12日 (水)

会場：熊本城 天守閣前広場（熊本県 熊本市中央区 本丸 1-1）



■公演スケジュール

2025年11月11日(火) 19:00

2025年11月12日(水) 19:00

※各日18:30開場 20:30終演予定



■チケット料金

全席自由：5,000円（税込）

https://service.confetti-web.com