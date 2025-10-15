ファッションを楽しみながら猫の未来を支援できる新商品が登場！「ベルーナ保護猫応援プロジェクト」を開始

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開する大人の女性向け通販ブランド「ルフラン」は、WEBサイトおよびカタログ「ルフラン 冬号」にて、「ベルーナ保護猫応援プロジェクト」を開始しました。

一匹でも多くの猫が安心して暮らせる社会を目指し、保護猫と社会をつなぐ「ベルーナ保護猫応援プロジェクト」を開始しました。本プロジェクトは、毎日の暮らしを彩る一着が、行き場をなくした猫の未来を支える力になります。皆様のお買い物金額の約3％が、猫の保護・お世話のために寄付される仕組みを、「NPO法人 猫の森」と提携して実現しました。

対象商品は、猫のモチーフをあしらったかわいいデザインの「ジャンパースカート」と「裏起毛パンツ」。どちらも猫の毛が落ちやすい素材を使用し、デザイン性だけでなく機能性にもこだわったアイテムです。

ファッションを楽しみながら、猫の未来を支えることができるプロジェクトです。

■ベルーナ保護猫応援プロジェクトについて

「NPO法人 猫の森」と提携した保護猫応援プロジェクト。猫のモチーフをあしらった、対象商品をご購入いただくことで、猫の支援につながります。お買い物金額の約3％が猫の保護・お世話のために寄付されます。

※製造者を介して寄付されます。

【NPO法人 猫の森】

千葉県船橋市を拠点に、飼い主のいない猫の救助・保護、里親探しを行っています。親猫に育児放棄された子猫、段ボール箱に入れられ放置された捨て猫など、さまざまな理由で救助が必要な猫たちを保護してきました。愛情をかけて育て、避妊去勢手術を施し、里親探しを行うことで、多くの猫たちを救い出し、新しいご家族の元へ送り出しています。

■ベルーナ保護猫応援プロジェクト 対象商品概要

猫の毛が付きにくく、落ちやすい素材を使ったアイテムです。表面は、猫の毛やホコリが落ちやすい静電防止機能を備えています。裏面には起毛素材を用い、ふんわりと暖かく快適な着心地を実現しました。コロコロを使う手間を減らし、猫と一緒の毎日をもっと心地よくしてくれる一着です。

「猫の毛が落ちやすい」ジャンパースカート2色組

URL ：https://belluna.jp/goods/457512.html

サイズ／価格：M～LL／6,589円 3L～4L／8,789円

色 ：黒、モカ

特長 ：猫の毛が落ちやすく、愛猫との毎日を楽しめるジャンパースカート。ポケットは猫も入れる大きめサイズ※で、実用性にも配慮しました。猫の刻印が入ったポケットボタンや、猫のデザインをあしらったネームタグなど、細部にまでこだわったアイテムです。

※ポケット内側には毛が落ちやすい機能はありません

「猫の毛が落ちやすい」裏起毛パンツ3本組

URL ：https://belluna.jp/goods/457509.html

サイズ／価格： M～LL／8,789円 3L／10,989円

色 ：グレンチェック、カーキ、黒

特長 ：毎日使いやすい裏起毛パンツです。よく伸びて快適な着心地ながら、スッキリとしたシルエットを実現。ポケットには、さりげないアクセントとしてかわいい猫のモチーフをあしらいました。3色ともそれぞれデザインが異なり、コーディネートの楽しみも広がります。

■ルフランについて

ブランド名 ：ルフラン

コンセプト ：“お客様の心と生活を豊かに”をテーマに、洗練されたこだわりの商品で、

日々を彩ります。豊富なサイズ展開と、色展開のアイテムを提案します。

取扱商品 ：ミセス向けファッション、ファッション雑貨など

公式WEBサイト：https://belluna.jp/refrain/

インスタグラム ：https://www.instagram.com/belluna_fashion_official/

■ベルーナ会社概要

ベルーナでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様へより時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業

ナース関連事業/呉服関連事業/アパレル・雑貨事業

その他の事業/データベース活用事業