ファッションを楽しみながら猫の未来を支援できる新商品が登場！「ベルーナ保護猫応援プロジェクト」を開始
株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開する大人の女性向け通販ブランド「ルフラン」は、WEBサイトおよびカタログ「ルフラン 冬号」にて、「ベルーナ保護猫応援プロジェクト」を開始しました。
一匹でも多くの猫が安心して暮らせる社会を目指し、保護猫と社会をつなぐ「ベルーナ保護猫応援プロジェクト」を開始しました。本プロジェクトは、毎日の暮らしを彩る一着が、行き場をなくした猫の未来を支える力になります。皆様のお買い物金額の約3％が、猫の保護・お世話のために寄付される仕組みを、「NPO法人 猫の森」と提携して実現しました。
対象商品は、猫のモチーフをあしらったかわいいデザインの「ジャンパースカート」と「裏起毛パンツ」。どちらも猫の毛が落ちやすい素材を使用し、デザイン性だけでなく機能性にもこだわったアイテムです。
ファッションを楽しみながら、猫の未来を支えることができるプロジェクトです。
■ベルーナ保護猫応援プロジェクトについて
「NPO法人 猫の森」と提携した保護猫応援プロジェクト。猫のモチーフをあしらった、対象商品をご購入いただくことで、猫の支援につながります。お買い物金額の約3％が猫の保護・お世話のために寄付されます。
※製造者を介して寄付されます。
【NPO法人 猫の森】
千葉県船橋市を拠点に、飼い主のいない猫の救助・保護、里親探しを行っています。親猫に育児放棄された子猫、段ボール箱に入れられ放置された捨て猫など、さまざまな理由で救助が必要な猫たちを保護してきました。愛情をかけて育て、避妊去勢手術を施し、里親探しを行うことで、多くの猫たちを救い出し、新しいご家族の元へ送り出しています。
■ベルーナ保護猫応援プロジェクト 対象商品概要
猫の毛が付きにくく、落ちやすい素材を使ったアイテムです。表面は、猫の毛やホコリが落ちやすい静電防止機能を備えています。裏面には起毛素材を用い、ふんわりと暖かく快適な着心地を実現しました。コロコロを使う手間を減らし、猫と一緒の毎日をもっと心地よくしてくれる一着です。
「猫の毛が落ちやすい」ジャンパースカート2色組
URL ：https://belluna.jp/goods/457512.html
サイズ／価格：M～LL／6,589円 3L～4L／8,789円
色 ：黒、モカ
特長 ：猫の毛が落ちやすく、愛猫との毎日を楽しめるジャンパースカート。ポケットは猫も入れる大きめサイズ※で、実用性にも配慮しました。猫の刻印が入ったポケットボタンや、猫のデザインをあしらったネームタグなど、細部にまでこだわったアイテムです。
※ポケット内側には毛が落ちやすい機能はありません
「猫の毛が落ちやすい」裏起毛パンツ3本組
URL ：https://belluna.jp/goods/457509.html
サイズ／価格： M～LL／8,789円 3L／10,989円
色 ：グレンチェック、カーキ、黒
特長 ：毎日使いやすい裏起毛パンツです。よく伸びて快適な着心地ながら、スッキリとしたシルエットを実現。ポケットには、さりげないアクセントとしてかわいい猫のモチーフをあしらいました。3色ともそれぞれデザインが異なり、コーディネートの楽しみも広がります。
■ルフランについて
ブランド名 ：ルフラン
コンセプト ：“お客様の心と生活を豊かに”をテーマに、洗練されたこだわりの商品で、
日々を彩ります。豊富なサイズ展開と、色展開のアイテムを提案します。
取扱商品 ：ミセス向けファッション、ファッション雑貨など
公式WEBサイト：https://belluna.jp/refrain/
インスタグラム ：https://www.instagram.com/belluna_fashion_official/
■ベルーナ会社概要
ベルーナでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様へより時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。
会社名 ：株式会社ベルーナ（コード番号9997 東証プライム市場）
代表 ：代表取締役社長 安野 清
所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号
企業サイト：https://www.belluna.co.jp/
事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業
ナース関連事業/呉服関連事業/アパレル・雑貨事業
その他の事業/データベース活用事業