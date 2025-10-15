「マトメージュ」が＠cosme TOKYOにて初のPOP UPイベントを開催！10月22日(水)から。

株式会社ウテナ

株式会社ウテナのスタイリングブランド「マトメージュ」と「マトメージュオム」は、2025年10月22日(水)～28日(火)の7日間、原宿にある「＠cosme TOKYO」でPOP UPイベントを開催いたします。本イベントの開催にあわせて建物の外装全体をジャック。屋外の超大型LEDビジョンでは乃木坂46筒井あやめさんが出演するスペシャルムービーを放映いたします。さらに、ご来場特典として限定キーホルダーや、SNSフォローでご参加いただけるガチャガチャイベントもご用意しております。ぜひこの機会にご来場ください。

コンセプトは、“LOVE MY GALAXY！~手に入れたいのは銀河級の自信☆~” 宇宙の世界観で、カラフルな「マトメージュ」と黒の「マトメージュオム」を表現し、男女問わず誰もがワクワクする空間に仕上げています。

＜POP UP イベント概要＞

開催日程：2025年10月22日（水）～10月28日（火）

開催場所：＠cosme TOKYO １F ポップアップスペース （東京都渋谷区神宮前1丁目14－27）

アクセス：JR「原宿駅」徒歩1分、東京メトロ「明治神宮前駅」 2番・3番出口徒歩1分

営業時間：11:00～21:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準じます。

入場料 ：無料。※混雑状況により、入場制限をさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。

■POP UPイベント限定コンテンツ

1.超大型LEDビジョンで乃木坂46筒井あやめさん出演のスペシャルムービーを放映！

POP UPイベントの開催期間中、@cosme TOKYOの外装全体をマトメージュシリーズがジャック！

屋外の超大型LEDビジョンでは、今回のために制作した「マトメージュオム×筒井あやめさん」のスペシャルムービーを放映いたします。

※画像はイメージです。2．来場特典として限定ミラーキーホルダーをプレゼント！

来場特典として、ミラーキーホルダーをプレゼント！

マトメージュのオリジナルデザインです。

※期間中、お一人様1個まで。

※なくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更になることがございます。

3．SNSフォローで「マトメージュ ミニチュアコレクション」が抽選で当たるガチャガチャにチャレンジできる！

ブースにご来場いただき、マトメージュとマトメージュオムの公式Instagramのどちらかをフォローすると、カプセルトイ「マトメージュ ミニチュアコレクション」の抽選にご参加いただけます。

細部まで表現された可愛いミニチュアコレクションは、最新の2025年発売デザインだけでなく、過去に発売した歴代のデザインも。

※ミニチュアコレクションは、化粧品としてはご使用いただけません。

※期間中、お一人様1回まで。

※なくなり次第終了いたします。

※内容は予告なく変更になることがございます。

4．「あなたは“何星人？”」自分の髪悩みにあったマトメージュが分かるパーソナライズカードを配布

今回のイベントは「宇宙」がテーマとなっているため、髪の毛にまつわるお悩みを「無重力アホパヤ星人」「剛毛ビッグバン星人」など、全6種のキャラクターとしてチャーミングに表現。各キャラクターごとに、おすすめの商品と使用方法が一目で分かるパーソナライズカードを配布いたします。

6種のキャラクターは、イラストレーターのREDFISHさんが描き下ろしたオリジナルデザイン！

※なくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更になることがございます。

■筒井あやめさん プロフィール

2018年12月、14歳で乃木坂46の4期生として加入。

ドラマや映画にも出演し、モデルとしても活躍中。

2025年6月に発売した1st写真集「感情の隙間」は週間売上7.2万部でオリコンランキング1位を獲得。

【ブランド紹介】

マトメージュ

1996年の発売以来、シリーズ累計出荷6,200万個（※）を超える、まとめ髪用スタイリングシリーズ。

固めず簡単、アレンジきまる！あほ毛・ボサ毛0へ！

※ 出荷個数 自社調べ 集計期間1996年3月～2025年8月

●マトメージュブランドサイト

https://www.utena.co.jp/matomage/

マトメージュ オム

マトメージュから誕生した、初の男性用ポイントケアスタイリングシリーズ。

いつでもどこでも手を汚さずにスタイリング！ひと塗りで清潔感アガる！

●マトメージュオムブランドサイト

https://www.utena.co.jp/matomage-homme/

【シリーズ品概要】

左から（価格はすべて税込参考価格）

・マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー 13g / 693円

・マトメージュ まとめ髪スティック スーパーホールド 13g / 693円

・マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー ホワイトフローラルブーケの香り 13g /803円

・マトメージュ まとめ髪アレンジウォーター 100mL / 825円

・マトメージュ 前髪グルーa 5mL / 1,100円

・マトメージュオム ヘアスティックワックス 13g / 825円

・マトメージュオム ポイントデザインスティック 10mL / 1,320円

●お取扱店及び商品についてのお問い合わせ

お問い合わせフォーム https://www.utena.co.jp/contact/

株式会社ウテナは1927年の創立から「真心をもって、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化粧品を開発してきました。

コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care商品」を提案してまいります。

