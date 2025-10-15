「マトメージュ」が＠cosme TOKYOにて初のPOP UPイベントを開催！10月22日(水)から。
株式会社ウテナのスタイリングブランド「マトメージュ」と「マトメージュオム」は、2025年10月22日(水)～28日(火)の7日間、原宿にある「＠cosme TOKYO」でPOP UPイベントを開催いたします。本イベントの開催にあわせて建物の外装全体をジャック。屋外の超大型LEDビジョンでは乃木坂46筒井あやめさんが出演するスペシャルムービーを放映いたします。さらに、ご来場特典として限定キーホルダーや、SNSフォローでご参加いただけるガチャガチャイベントもご用意しております。ぜひこの機会にご来場ください。
※画像はイメージです。
コンセプトは、“LOVE MY GALAXY！~手に入れたいのは銀河級の自信☆~” 宇宙の世界観で、カラフルな「マトメージュ」と黒の「マトメージュオム」を表現し、男女問わず誰もがワクワクする空間に仕上げています。
＜POP UP イベント概要＞
開催日程：2025年10月22日（水）～10月28日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO １F ポップアップスペース （東京都渋谷区神宮前1丁目14－27）
アクセス：JR「原宿駅」徒歩1分、東京メトロ「明治神宮前駅」 2番・3番出口徒歩1分
営業時間：11:00～21:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準じます。
入場料 ：無料。※混雑状況により、入場制限をさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。
■POP UPイベント限定コンテンツ
1.超大型LEDビジョンで乃木坂46筒井あやめさん出演のスペシャルムービーを放映！
POP UPイベントの開催期間中、@cosme TOKYOの外装全体をマトメージュシリーズがジャック！
屋外の超大型LEDビジョンでは、今回のために制作した「マトメージュオム×筒井あやめさん」のスペシャルムービーを放映いたします。
※画像はイメージです。
2．来場特典として限定ミラーキーホルダーをプレゼント！
来場特典として、ミラーキーホルダーをプレゼント！
マトメージュのオリジナルデザインです。
※期間中、お一人様1個まで。
※なくなり次第終了となります。
※内容は予告なく変更になることがございます。
3．SNSフォローで「マトメージュ ミニチュアコレクション」が抽選で当たるガチャガチャにチャレンジできる！
ブースにご来場いただき、マトメージュとマトメージュオムの公式Instagramのどちらかをフォローすると、カプセルトイ「マトメージュ ミニチュアコレクション」の抽選にご参加いただけます。
細部まで表現された可愛いミニチュアコレクションは、最新の2025年発売デザインだけでなく、過去に発売した歴代のデザインも。
※ミニチュアコレクションは、化粧品としてはご使用いただけません。
※期間中、お一人様1回まで。
※なくなり次第終了いたします。
※内容は予告なく変更になることがございます。
4．「あなたは“何星人？”」自分の髪悩みにあったマトメージュが分かるパーソナライズカードを配布
今回のイベントは「宇宙」がテーマとなっているため、髪の毛にまつわるお悩みを「無重力アホパヤ星人」「剛毛ビッグバン星人」など、全6種のキャラクターとしてチャーミングに表現。各キャラクターごとに、おすすめの商品と使用方法が一目で分かるパーソナライズカードを配布いたします。
6種のキャラクターは、イラストレーターのREDFISHさんが描き下ろしたオリジナルデザイン！
※なくなり次第終了となります。
※内容は予告なく変更になることがございます。
■筒井あやめさん プロフィール
2018年12月、14歳で乃木坂46の4期生として加入。
ドラマや映画にも出演し、モデルとしても活躍中。
2025年6月に発売した1st写真集「感情の隙間」は週間売上7.2万部でオリコンランキング1位を獲得。
【ブランド紹介】
マトメージュ
1996年の発売以来、シリーズ累計出荷6,200万個（※）を超える、まとめ髪用スタイリングシリーズ。
固めず簡単、アレンジきまる！あほ毛・ボサ毛0へ！
※ 出荷個数 自社調べ 集計期間1996年3月～2025年8月
●マトメージュブランドサイト
https://www.utena.co.jp/matomage/
マトメージュ オム
マトメージュから誕生した、初の男性用ポイントケアスタイリングシリーズ。
いつでもどこでも手を汚さずにスタイリング！ひと塗りで清潔感アガる！
●マトメージュオムブランドサイト
https://www.utena.co.jp/matomage-homme/
【シリーズ品概要】
左から（価格はすべて税込参考価格）
・マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー 13g / 693円
・マトメージュ まとめ髪スティック スーパーホールド 13g / 693円
・マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー ホワイトフローラルブーケの香り 13g /803円
・マトメージュ まとめ髪アレンジウォーター 100mL / 825円
・マトメージュ 前髪グルーa 5mL / 1,100円
・マトメージュオム ヘアスティックワックス 13g / 825円
・マトメージュオム ポイントデザインスティック 10mL / 1,320円
●お取扱店及び商品についてのお問い合わせ
お問い合わせフォーム https://www.utena.co.jp/contact/
株式会社ウテナ
株式会社ウテナは1927年の創立から「真心をもって、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化粧品を開発してきました。
コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care商品」を提案してまいります。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ウテナ 広報室 E-mail:utena_pr@utena.co.jp
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ウテナ お客様相談室
お問い合わせフォーム：https://www.utena.co.jp/contact/