【幼稚園・こども園・保育園様向け】保護者の信頼感アップ&業務効率化を実現する無料セミナーを開催

日本ソフト開発株式会社（本社：滋賀県米原市、代表取締役社長：蒲生仙治）、株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：下山大祐）、株式会社リコー（本社：東京都大田区、社長執行役員：大山晃）の3社は、幼稚園・保育園をはじめとする教育機関関係者を対象に、無料オンラインセミナー「保護者の信頼感アップと業務効率化につながる！『選ばれる園』になるためのICT活用セミナー」を2025年10月30日（木）に共催いたします。

詳細・お申し込み：https://ds-b.jp/dsmagazine/kindergarten-nursery-seminar/

■セミナー開催の背景

近年、保育現場では待機児童問題が解消に向かう一方で、慢性的な保育士不足や定員割れといった新たな課題が浮上しています。このような状況の中で、保護者や求職者から「選ばれる園」となるためには、園の魅力発信と、安心して子どもを預けられる環境づくりが不可欠です。

しかし、多くの園では、「事務作業に追われ、子どもと向き合う時間が足りない」「保護者への情報共有がうまくいかない」「園の魅力が伝わらず、園児募集や採用が難航している」といった課題を抱えています。

本セミナーは、これらの課題をICTの力で解決し、園の運営における「業務効率化」と、保護者からの「信頼感アップ」を同時に実現することを目的に開催いたします。

■本セミナーのポイント・学べること

本セミナーでは、各分野の専門家が、保育現場の課題解決につながる具体的なICT活用法を、成功事例とともにわかりやすく解説します。

・保育業務支援システム『Kid's View』による業務効率化:

登降園管理や書類作成などの事務作業の軽減、写真を用いた活動記録や保護者への配信などを通じて、保育の質を向上させる方法をご紹介します。

・ホームページ作成ソフト『おりこうブログ』を活用した効果的な情報発信:

保護者や求職者へ向けた情報発信を強化し、「安心感」と「信頼感」を高めるホームページ活用術を解説します。

・写真・動画販売システム『そだちえ』による保護者満足度向上:

写真販売の負担を軽減しつつ、園での子どもの様子を効果的に伝え、保護者満足度を向上させる方法をお伝えします。

■このような課題をお持ちの方におすすめです

- 登降園管理や個人記録などの事務作業をペーパーレス化して効率化したい- 保護者へのお知らせや欠席連絡などのコミュニケーションをもっと楽にしたい- 園の情報発信を強化して入園応募を増やしたい- 保育士などの求職者へもっとアピールして人手不足を解消したい- 写真販売で面倒な集金や仕分けなどの作業にかかる手間を省きたい- 園でのお子さんの様子を保護者に伝えて安心してもらいたい

■セミナー開催概要

セミナー名：保護者の信頼感アップと業務効率化につながる！「選ばれる園」になるためのICT活用セミナー

開催日時：2025年10月30日（木）13:30～14:30

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

対象：幼稚園・こども園・保育園、その他教育機関のみなさま

お申し込み：以下の専用フォームよりお申し込みください

https://ds-b.jp/dsmagazine/kindergarten-nursery-seminar/

【登壇者紹介】

・富永 智子（日本ソフト開発株式会社 保育ICTシステム『Kid's View』営業担当）

サポートセンター業務の経験を活かし、保護者と現場両方の視点から実践的な活用法を提案。これまでに数百を超える施設への導入・サポートに携わる。

・岡山 幸太郎（株式会社ディーエスブランド Webサイトディレクター）

Webディレクターとして、ホームページを活用した効果的な情報発信について、多くのセミナーで講師を務める。

・寺門 俊介（株式会社リコー そだちえ事業室 市場／顧客開拓グループ リーダー）

写真・動画販売システム『そだちえ』の販売促進に携わり、日本全国の保育園・幼稚園の魅力発信と業務負担軽減を支援。

■各製品の紹介

保育業務支援システム・Kid's View（キッズビュー）の特長

- 登降園管理や成長記録など、園の業務をまるごと効率化- 写真付きの活動記録や記録の参照機能で、保育の質を向上- お知らせや欠席連絡など、保護者とのコミュニケーションをスムーズに- タブレット端末やスマートフォンで、誰でも使いやすいシンプルな操作性

公式サイト：https://kids.nihonsoft.co.jp/

ホームページ作成ソフト「おりこうブログ」の特長

- 初心者でも簡単にホームページを更新・作成できる- スマートフォンからも簡単更新- 園のパンフレットなども作成可能- 「Googleしごと検索」連携機能で採用にも効果的

公式サイト：https://oricoh-blog.com/

写真・動画販売システム「そだちえ」の特長

- 撮影用スマートフォンをプレゼント。先生は撮影するだけで写真や動画を自動アップロード。- 導入料、利用料といった施設様の費用負担は「0円」。- 顔検索機能で自分の子供を見つけるのもカンタン。- 無料でカメラマンを派遣し撮影。先生は依頼するだけ。※派遣回数は地域、園児数によります。事前に確認ください

公式サイト：https://sodachie.ricoh/

■各社基本情報

日本ソフト開発株式会社 会社概要

社名：日本ソフト開発株式会社

代表者：代表取締役社長 蒲生仙治

所在地：〒521-0015 滋賀県米原市米原西23番地

設立年月：1972年2月

URL：https://www.nihonsoft.co.jp/

株式会社ディーエスブランド 会社概要

社名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役 下山大祐

所在地：〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号

設立年月：2005年11月

URL：https://ds-b.jp/

株式会社リコー 会社概要

社名：株式会社リコー

代表者：社長執行役員 大山晃

所在地：〒143-8555 東京都大田区中馬込一丁目3番6号

設立年月：1936年2月

URL：https://jp.ricoh.com/