アパマンショップ　47都道府県ダンスプロジェクト 第24弾　三重県編

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のAPAMAN株式会社（以下、当社）（東京都千代田区、本社：EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社、代表取締役社長：山崎 戒）は、当社企業キャラクター「べあ～君」が全国47都道府県の魅力をダンスで発信するSNS企画の第24弾として、2025年10月15日（水）より愛知をテーマにした「三重 伊勢の舞 エビver」編を公開いたします。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象としたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

第24弾 三重ご当地べあ～君

背景と目的

本企画は、アパマンショップが地域に根ざした活動を通じて各都道府県の魅力を発信し、地域の活性化を目指すことを目的として実施いたします。各地の象徴的な風景や名産品を背景に元気いっぱいの「べあ～君」がダンスを披露し、地域の魅力を広く発信いたします。

この取り組みは持続可能な開発目標（SDGs）目標11「住み続けられるまちづくりの実現」に寄与し、またSNSを通じた情報発信により地域への経済波及効果を生み出すことを目指し、目標8「働きがいも経済成長も」にも貢献いたします。

第24弾 三重 伊勢の舞 エビver

今回のダンスでは、三重県伊勢志摩の伝統文化と海の幸をテーマに、べあ～君が華やかな舞を披露します。伊勢神宮を想起させるお辞儀の所作や、ぷりぷりの伊勢エビを焼く仕草、波を表現するステップなどを取り入れた振付が見どころです。地元の誇りとユーモアを交えた表現が、見る人に笑顔と郷土愛を届けます。

三重 伊勢の舞 エビver

べあ～君 ご当地ダンス三重

ダンス振付

１.上下

２.上下

３.みぎ向いて

４.ポーズ

５.ひだり向いて

６.ポーズ

７.正面むいて

８.しゃがんで

９.きをつけ！

三重 :https://www.youtube.com/shorts/dEyJ2rdiThg伊勢の舞 エビver

三重の住まい・暮らしの魅力発信

伊勢志摩、鳥羽、熊野など自然と歴史が息づく三重県は、海・山・文化の調和した住環境が魅力です。特に伊勢志摩エリアは、美しいリアス式海岸や新鮮な魚介類、伊勢神宮をはじめとする観光資源に恵まれ、観光だけでなく“暮らす場所”としても注目されています。静かな環境の中で子育てやテレワークを実現できる住みやすい地域として、近年移住希望者からも人気を集めています。

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【EL CAMINO REAL株式会社】

EL CAMINO REAL株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

