【運送業界向け】外国人ドライバー採用の最新動向を解説！特定技能制度活用セミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太 、以下：天職市場）は、2025年10月21日(火) 11:00

よりオンラインセミナー『東北初の特定技能ドライバー入社！他エリアも実績続々！外国人ドライバー採用 徹底解説セミナー』を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_20251021/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=251021

ドライバー人材の深刻な人手不足に対応するため、特定技能「自動車運送業」分野の制度運用が進み、全国で外国人ドライバーの採用・就業に向けた準備が本格化。今後さらなる拡大が見込まれています。

本セミナーでは、

特定技能制度の概要、外国人ドライバー活用のポイント、外国人ドライバー採用の成功事例

といったテーマを中心に、具体的なメリットや留意点をわかりやすく解説します。

ドライバー採用を具体的に検討されている企業様に向けた内容です。ぜひご参加ください。

当日のプログラム

（1）国内における労働力不足と、外国人採用の推移

（2）「特定技能」の制度あらましと「自動車運送業」のポイント

（3）受け入れの為の準備ポイント

（4）集客や採用成功事例

（5）質疑応答

開催概要

タイトル：東北初の特定技能ドライバー入社！他エリアも実績続々！外国人ドライバー採用 徹底解説セミナー

開催日時：2025年10月21日(火) 11:00 ～ 12:00 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

主催企業

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 33階

代表者 ：春名 敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保 紀秀

創 業 ：2001年８月

売上高 ：1,251億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143拠点

※2025年３月31日時点 グループ合計

https://cam-com.inc/