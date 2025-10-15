アドエビス、「媒体シンク機能」で TikTok 広告・LINE 広告・Google 広告「P-MAX」・Microsoft 広告「PMAX」との連携を開始

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進）は広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」に搭載されている「媒体シンク機能」において、2025年10月15日より新たにTikTok広告、LINE広告、Google広告「P-MAX」、Microsoft広告「PMAX」との連携を開始したことをお知らせいたします。

これにより、「表示回数（インプレッション数）」および「広告コスト」のデータを日次で自動取得できるようになります。また、計測パラメータも自動で付与されるため、設定作業の手間が削減され、ミスの防止にも寄与します。

開発の背景

Web広告市場の拡大に伴い、TikTok広告をはじめとする動画広告や、AI最適化型キャンペーン「P-MAX」の活用が広がっています。しかし、計測ツールを利用して広告効果を把握する場合、媒体ごとに異なる管理画面で計測用パラメータを付与したURLを入稿する必要があり、その過程で設定ミスや計測漏れが生じやすくなります。さらに、複数媒体のデータをまとめて集計・レポート化する作業も煩雑で、表示回数や広告コストといった基本指標を突き合わせるだけでも多くの手間がかかり、広告担当者や広告代理店はデータ取得やオペレーションにリソースを割かざるを得ません。結果として、本来注力すべき「施策の分析・改善」に十分な時間を充てられないという課題を抱えています。

こうした背景から、煩雑なオペレーションを解消し、分析・改善に集中できる環境を実現するために、広告効果の計測に必要なパラメータを自動で付与・入稿し、媒体データを正確に一元化できる仕組みが強く求められています。

媒体シンク機能のアップデートについて

今回のアップデートにより、アドエビスの「媒体シンク機能」が拡張され、TikTok広告・LINE広告※1・Google広告「P-MAX」・Microsoft広告「PMAX」との連携が可能になりました。これにより、媒体ごとの管理画面を行き来することなく、アドエビス上で「表示回数（インプレッション数）」や「広告コスト」などを日次で一元管理できます。さらにクリック数やコンバージョンに加え、CPAなどのコスト指標も同一画面で確認できるため、分析の精度とスピードが向上します。また、広告計測に必要なパラメータが自動で付与・入稿されることで、設定ミスや計測漏れを防ぎ、作業工数の削減や属人化の解消にもつながります。

※1すでに表示回数／広告コストの自動反映は対応済み

■対象媒体について

＜今回のアップデートで追加＞

TikTok広告／LINE広告（広告自動登録対応）／Google広告「P-MAX」／Microsoft広告「PMAX」

＜従来より提供＞

Google広告※2／Yahoo!広告／Microsoft広告／Meta広告／LINE広告※3（表示回数／広告コストの自動反映のみ）

※2広告ID単位で表示回数、広告コストが取得できないキャンペーンは連携対象外です。（例）スマートアシスト

デマンドジェネレーションキャンペーンのうち、商品フィードを使用した広告は連携対象外です。

※3広告フォーマット「画像（アニメーション）」は連携対象外です。

「アドエビス」について

アドエビスは、高精度なデータで意思決定を支える広告効果測定プラットフォームです。 ユーザーのプライバシーにも配慮した計測データと、その分析・活用を通して企業がすすむべき未来を示します。

https://www.ebis.ne.jp/

