「ペーパーシャドーアート ミニ My Melody & Kuromi」予約受付開始

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し全てのお客様に感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、紙から広がるアートの世界「PAPER SHADOW ART mini」シリーズから、ストップモーションアニメ作品Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」をテーマにした新商品「ペーパーシャドーアート ミニ SA-M66 マイメロディ」と「ペーパーシャドーアート ミニ SA-M67 クロミ」の予約受付を開始します。同商品は、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて、2025年12月の発売を予定しています。

■ Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」より、名シーンが手のひらサイズに！

「PAPER SHADOW ART mini」シリーズに、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」をテーマにした新商品が登場！株式会社サンリオのマイメロディ50周年、クロミ20周年を祝うファン必見のアニバーサリーアイテムです。

「SA-M66 マイメロディ」では、第1話の名シーンを切り取りました。フレームデザインには、マイメロディのお友だちであるマイスウィートピアノやフラットくんがあしらわれ、作品の世界観をより一層引き立てます。「SA-M67 クロミ」は、第5話の名シーンを再現。シャドーアートならではの奥行き感を最大限に活用し、フレームにはスイーツを散りばめた華やかで可愛らしいデザインが特徴です。

本商品は、パーツと付属の緩衝材を貼り重ねるだけで、誰でも簡単に立体アートを完成させることができ、複雑な工程なしに、作品の可愛いシーンを手軽にお手元で再現し、お楽しみいただけます。

作って飾って、マイメロディとクロミのアニバーサリーイヤーをお祝いしましょう！

■ 商品概要

・商品正式名称：

ペーパーシャドーアート ミニ SA-M66 マイメロディ

ペーパーシャドーアート ミニ SA-M67 クロミ

・セット内容：キットパーツ、粘着シート、組み立て説明書

・商品サイズ：約H96×W128×D20mm

・希望小売価格：各2,200円（税込）

・発売予定日：2025年12月

・販売場所：エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

・通販サイト：https://www.enskyshop.com/

■ PAPER SHADOW ART mini 概要

ペーパーシャドーアートミニはレーザーで精密にカットされた紙を重ねていき立体感のあるアートを作り上げるクラフトキットです。キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトシリーズ「ペーパーシアター」を、より多くの人に手軽に楽しんでいただけるよう開発しました。パーツを切り離し、絵柄に合わせて付属の粘着シートで貼り重ねていくだけで簡単に立体感のあるアートを作ることができます。完成後は別売りの専用ケースに入れて飾ってお楽しみいただけます。

*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT(https://x.com/ensky_pt)）にて最新情報を更新中！

■ エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。