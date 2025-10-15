月刊コミックジーン11月号が2025年10月15日（水）に発売！ 表紙には『ブラックシープ』が登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年10月15日（水）に『月刊コミックジーン 2025年11月号』を発売いたします。

◆表紙：『ブラックシープ』

雅鳳みゃと

どうか、支配（アイ）させて？

黒い羊たちが織りなす任侠×サイコパスストーリー。

コミックス第5巻 2025年12月25日（木）発売!!

『ブラックシープ』既刊コミックスKADOKAWAオフィシャル書誌ページ＞＞ (https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%97&label=50&releaseDate=1)

◆裏表紙：第4回武蔵野回廊文化祭×『佐々木と宮野』コラボ情報

▼詳細は誌面・下記イベント特設ページにてご確認ください

https://tokorozawa-sakuratown.com/event/musashino-kairo25.html

◆特別付録

『ブラックシープ』『平野と鍵浦』『飛と龍子』

キャラ直筆風シール

◆巻頭カラー!!

『後宮の検屍女官』

漫画：おの秋人 原作：小野はるか キャラクター原案：夏目レモン

あの日過ごした時間は、永遠に手が届かぬ幻──。

シリーズ累計56万部突破!! 大人気中華風後宮ミステリー！

コミックス最新4巻、原作小説最新7巻（角川文庫）好評発売中!!

MFコミックス ジーンシリーズ『後宮の検屍女官 ４』KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000428/)

角川文庫『後宮の検屍女官７』KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001660/)

◆センターカラー!!

『古都古書祓いの陰陽師』

漫画：YUNOKI 原作：ウカラ・ガウ

新たなる呪いに、導かれて──。

鬼に呪われた童顔美男子とホスト兼イケメン陰陽師が織りなす、生死をめぐる解呪譚！

コミックス1巻 大好評発売中！

『古都古書祓いの陰陽師 １』KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000427/)

◆新連載＆センターカラー!!

『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode』

漫画：しんき 構成：佐々木禎子 原作・監修：アース・スター エンターテイメント/KADOKAWA キャラクター原案：藍川いち子、miyato

僕らに酔いしれる、用意はいいかい？

浸食型メディアミックスプロジェクト、コミカライズ堂々始動!!

毒を以て毒を制す、毒物男子×バトルアクションファンタジー!!

▼公式HPはこちら

https://www.toxicaholic.com/

◆新連載＆センターカラー!!

『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』

漫画：信豆めき 原作：夕鷺かのう

とっておきのお肉、おいしく召し上がれ♪

荒んだ心にしみる、暗黒童話的メシウマサイコサスペンス!!

原作小説（角川文庫刊）好評発売中！

角川文庫『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322207001059/)

◆書誌情報

『月刊コミックジーン 2025年11月号』

発売日：2025年10月15日（水）

定価：660円（本体600円＋税）

判型：B5変形判

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000761/)

公式ホームページ：https://comic-gene.com/

公式ブログ：https://comic-gene.com/blog/

公式X：https://x.com/comicgene