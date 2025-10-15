【M&A仲介者の専門性を生成AIで強化、誰でも即戦力化を実現】SYNAPSE DEAL設立　まずは仲介事業者が活躍できる環境を創出し、安心できる事業承継を実現

SYNAPSE DEAL株式会社

SYNAPSE DEAL株式会社（読み：シナプスディール、本社：東京都江東区、代表取締役： 中田 隆三、以下 SYNAPSE DEAL）は、2025年8月1日に設立し、AI・生成AI技術を活用したM&Aエージェントツールの開発・提供を開始したことをお知らせいたします。

■SYNAPSE DEAL株式会社 公式サイト：https://synapsedeal.com/(https://synapsedeal.com/)

■設立の背景

深刻化する事業承継問題

中小企業庁の調査によると、中小企業経営者の年齢分布のピークは2000年の「50～54歳」から2023年には「65～69歳」へと大きくシフトし、経営者の急速な高齢化が進行しています。さらに深刻なのは、2023年時点で中小企業の約54.5％が後継者不在という状況にあることです※1。この「大廃業時代」の到来は、日本経済の根幹を揺るがす危機として認識されています。

事業承継の有力な解決策であるM&Aは急速に拡大していますが、日本のM&A市場は世界的に見て特殊な構造的課題を抱えています。

世界の非常識が日本の常識に

欧米では売り手・買い手それぞれに独立したアドバイザーがつく「片側代理制（ワンサイド・アドバイザリー）」が原則とされ、利益相反を防ぐ仕組みが確立されていますが、日本では、一つの仲介業者が売り手・買い手の両方を担当する「両手仲介（ダブルサイド仲介）」が主流であるため、仲介者には、片側で提供するモデルよりも、より高度な専門性、顧客の企業価値向上に向けた精神的な独立性や立ち位置によって生じる利益相反を防止する仕組みが企業、個人に求められます。

このように仲介事業者が主として活躍する国内M&A市場では、M&Aの担い手に求める要件の明確化や自主規制ルールの制定など内閣府や総務省といった行政側が対応を始めたことで、上場仲介事業者の株価が2022年のピークから約5分の1まで下落するなど、市場全体としても変革の必要性を認識し始めているものと伺えます。

専門知識の壁がさらなる格差を生む

M&Aプロセスには企業価値評価、デューデリジェンス（DD、企業の各種調査）、契約交渉など高度な専門知識が求められるため、多くの中小企業にとって参入障壁が高く、限られた仲介業者やファイナンシャルアドバイザーに依拠せざるを得ない状況が続いています。

若手人材のみならず人材育成には時間・コストを要する

現在、国内のM&A仲介に従事する専門人材は数千名程度と推計されていますが、54.5％の企業が後継者不在という現状に対応するには、圧倒的に不足しています。さらに、専門性の高さから若手人材の育成に時間がかかり、即戦力化が課題となっています。

半数以上の企業が後継者問題を抱える現状を解決するには、現在の仲介事業者数では対応に限界があることは明白です。ここに、専門知識の壁を取り除き、すべての企業が公平にM&A市場にアクセスできる新たな仕組みが必要なのです。

※1 中小企業庁「2024年版 中小企業白書（HTML版）」第3章 中小企業・小規模事業者の現状(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/index.html)

■SYNAPSE DEALのミッション

テクノロジーによる業界構造の根本的変革

SYNAPSE DEALは、最新の生成AI技術を武器に、M&A業界が抱える構造的問題を根本から解決します。

従来のM&Aは、専門知識を持ち属人的に支援を行う場面が当然でした。この「人」に依存した労働集約型のモデルのままでは、企業価値の向上はもとより、依頼したい、事業承継を行いたい、と考えるオーナー経営者に応えきれず、また、潜在的な需要の開拓にも課題が残ったままになってしまいます。

私たちは、この構造そのものを変革します。

生成AIが実現する４つの革新

1. 専門知識がなくても使える

これまで専門家だけが扱えた企業価値評価やデューデリジェンス、契約書作成を、AIがわかりやすく伴走します。1年目の新卒社員や転職直後の仲介事業者、オーナー経営者、経営企画・経理担当者でも、すぐにM&Aの検討を始められます。まるで「100人分の専門家」を味方につけたような支援を実現します。

２.手作業の軽減

IM（Information Memorandum=案件概要書）の作成や、ノンネームシートといったTeaser（概要をまとめた1枚の資料等）の作成、複雑なプロジェクション作成といったこれまで膨大な作業時間を取られていた業務や、その他様々な手による入力作業を生成AIの活用により解放されます。

３. 最適な相手企業を見つける

買収先や売却先の候補企業を、AIが膨大なデータベースから探索・選定・スコアリング。「なんとなく合いそう」という感覚的な判断ではなく、財務面・事業シナジー・企業文化など多角的な観点から分析。生成AIならではの網羅的なマッチングで、本当に自社に合う相手企業を見つけ出します。

４. 戦略から統合まで一貫サポート

M&Aは買収して終わりではありません。事前の戦略立案から、実行、買収後の統合（PMI（Post-Merger Integration））、そして成果検証まで、すべてのプロセスをAIが支援。従来は「買収実行」だけに偏っていたサポートを、本当に必要な全工程でカバーします。

業界が変革を求める今、なぜ今、SYNAPSE DEALなのか

創業者の中田は、M&A業界の内側から、約20年に渡り業界を見てきました。内閣府や総務省が警鐘を鳴らし、業界大手の仲介事業者の方々の株価が5分の1になるなど、業界はまさにいま、変革の転換点にあります。

半数以上の企業が後継者問題を抱える現状を解決するには、現在の仲介事業者の方々の活躍の場が広がる世界を創り、安心して事業承継に向き合える状況を早期に創出する必要性が求められているのです。

生成AIという革新的技術の登場により、これまでの構造的問題を根本から解決できる時代が到来しました。業界を知り尽くした知見とAI技術を融合させることで、情報格差や専門性がなくともM＆Aに向き合える状況を生み出し、業界課題を解消し、すべての企業が事業承継の機会を公平に得られる環境の実現を目指します。

■提供サービスの特徴

1. M&Aエージェントツール

生成AIエージェントが、M&Aの戦略立案（Pre-Merger）から実行（Deal Execution）、統合後（PMI（Post-Merger Integration））まで、プロセス全体を一貫して支援。従来比で最大70％の期間短縮（※2）とコスト半減を実現します。

※2｜当社検証比

2. 専門知識の民主化

従来は専門家にしか扱えなかった企業価値評価、デューデリジェンス、契約書作成などを、AIがサポートすることで、仲介事業者やファイナンシャルアドバイザーの方、経営企画担当者や経理担当者でも即座に着手可能、専門家の方への連携が迅速となり、M&A成約に向け効率化が図れます。

仲介事業者の中でも複雑な書面の作成や、デューデリジェンスによって検出されてくる事項を理解し、成約に結び付けていくためのポイントなどSYNAPSE DEALの活用により、交渉の要諦を迅速に理解、顧客のイニシアティブをとり、M&Aの成約に向けた力強いパートナーとなります。

3. 客観的なデータ活用による精度向上・壁打ち

AIによる客観的なデータ分析により、適正な企業価値評価を実現し、情報の非対称性を解消します。また、一案件につき同じ会社内で売り手側・買い手側と分かれ手対応することをせずとも、ご担当者がSYNAPSE DEALを活用していくことで、20年業界に身を置いたアドバイザーから助言を得られるがごとく壁打ちを実現します。

■SYNAPSE DEALが選ばれる理由― 効率化ツールとの違い

エージェント型AIが実現する「成功するM&A」

市場には様々なM&A支援ツールが登場していますが、その多くは「業務効率化」にとどまっています。契約書の作成を速くする、デューデリジェンスの書類をチェックする―これらは確かに便利ですが、M&Aの本質的な成功には結びつきません。

SYNAPSE DEALの生成AIエージェントは、単なる作業の自動化ではなく、「助言する」「判断を支援する」「成果を検証する」といった、従来は経験豊富なコンサルタントが担ってきた役割をAIで補完することです。

計画と実行のギャップを埋める、唯一のソリューション

多くのM&Aが失敗する理由は、当初の計画と実行段階での乖離にあります。SYNAPSE DEALは、戦略立案から買収後の統合まで一貫して支援することで、このギャップを最小限に抑えることを目指しています。

- 一般的なツール：各工程の「作業効率化」（点の支援）- SYNAPSE DEAL：全工程の「全工程を通じた意思決定支援」（線の支援）

省人化や効率化に加えて、M&Aの成功確度向上に貢献できるプラットフォームを目指して継続して開発を進めています。

■今後の展開

SYNAPSE DEALは、まず「M&A仲介事業者」が安心して使用できるM&Aエージェントツールとして成約の件数の増加、業務の効率化を支えていくことで業界全体の再活性化を企図していきます。また、内閣府や総務省が推進するM&A市場の適正化に向けた取り組みとも歩調を合わせ、業界全体の構造改革に貢献してまいります。

■会社設立に寄せるコメント｜SYNAPSE DEAL株式会社 代表取締役 中田 隆三

M&A仲介業界は長らく「情報の非対称性」という構造的な課題を抱えてきました。生成AIという革新的な技術の登場により、今まさにこの課題を根本から解消できる時代が始まっています。

私は約20年にわたりアドバイザー・買収者また売却者として100件以上のクロージングに携わり、業界の矛盾や限界を目の当たりにしてきました。その中で確信したのは、「誰もが安心して事業を承継できる仕組み」の必要性です。

そして今、M&A仲介事業者の方々が直面している人材不足や専門性の壁という課題こそ、私たちが解決すべき最優先事項だと認識しています。仲介事業者の皆様と共に、すべての関与人材が即戦力として活躍できる環境を創り、業界全体の底上げを実現してまいります。

SYNAPSE DEALは、テクノロジーの力で全ての企業が公平にM&A市場へアクセスできる世界を実現します。目指すのは単なる効率化ではなく、業界そのもののリデザインです。日本が直面する事業承継問題の解決に真正面から取り組み、次世代へとつながる持続可能な経済基盤の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：SYNAPSE DEAL株式会社

設立 ：2025年8月1日

代表者 ：代表取締役 中田 隆三

所在地 ：東京都江東区白河２丁目１４番２号ＷＯＲＫＬＡＢＥＬ４０３

事業内容：・生成AIを利活用したシステム開発

・生成AIエージェント開発

・各種ファイナンス支援業務

・デューデリジェンス、株価・企業算定、PMI支援業務

・BPaaS（システム開発及び提供）業務

URL ：https://synapsedeal.com/



