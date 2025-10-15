ECサイト制作運営支援の「株式会社ソレプロ」、「NUSEEK株式会社」へ社名変更のお知らせ

NUSEEK株式会社

ECサイト制作・運営支援を手がける株式会社ソレプロ（本社：滋賀県⽝上郡、代表取締役社長：市川 晴英）は、2025年10月1日付で 、社名を「NUSEEK株式会社（ヌシーク）」（以下、「当社」） へ変更いたしましたので、お知らせいたします。

また社名変更に伴い、当社の経営理念および、MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を新たに策定いたしました。

NUSEEKは、お客様の “一歩先”を見据えたEC伴走支援を信条とし、事業の発展を共に築いていくことを目指します。その実現のために、これまで培ってきた提案力、EC支援の知見を活かし、お客様の成長に伴走しながらより高い価値を提供してまいります。

◾社名変更の背景と目的

NUSEEK株式会社のロゴとシンボルが示すもの

株式会社ソレプロは、これまでWebサイトやECサイト制作、運営伴走支援を通じて多くのお客様のビジネス成長を支援してまいりました。近年、消費者行動や市場環境の変化は一層加速しており、ECサイトにおいても顧客ニーズの多様化・高度化への対応が求められています。そのため、より戦略的で柔軟性の高いECサイトの構築と運営が、事業成長の鍵となっています 。

当社の強みは、数多くの実績から培われた圧倒的な企画力・提案力にあります。お客様がまだ気付いていない潜在的な課題も抽出し、解決へと導く独自のEC制作・ 伴走支援を提供してまいりました。こうした取り組みを今後のEC業界の発展において、さらに深く追求できる体制に整える必要があると考えました。

このような背景のもと、社名を新たにし、企画力・提案力を活かした付加価値の高いECサイト制作や伴走支援などECサイトに関わるサービス提供を軸に事業を加速してまいります。

◾新社名「NUSEEK（ヌシーク）」に込めた想い

ギリシャ語の Nous（知性・ 理性）と、Seek（探求する）を組み合わせた造語です。

知性をもって物事の本質を見極め、探究心をもって答えを追い求める。私たちはその姿勢を常に大切にしながら歩み続けていきたいと考えています。

さらに「Nu」には 「新しい（New）」「私たち（nous）」「核（Nucleus）」といった意味も込められています。

お客様のビジネスの“核”を 共に磨き上げ 、新しい未来を切り拓く存在でありたい。

それが、NUSEEKという名前に込めた私たちの約束です。

◾ NUSEEK株式会社が目指すもの

社名変更にあわせて、今後の事業展開の指針となる経営理念を刷新しました。

またそれに基づく新たなMVVも設定し 、より一層の企業価値向上を目指していきます。

経営理念

「顧客視点に立ち、知性をもって探求し、共に成果をつくる」

Mission（私たちの使命）

「顧客の挑戦を自らの挑戦と捉え、実現への道を共に進む伴走者であり続ける。

その伴走者の姿をNUSEEKと呼ぶ。」

私たちはマーケティング視点を軸に、ECビジネスの成長を支援します。

EC運営者の挑戦や悩み 、課題を自分ごととして受け止め、共に学び、共に成長することが私たちの使命です。

単なる制作や提案にとどまらず、学びと実践を通じて成果を共に築き、EC運営者が挑戦し続けられる環境を提供します。

Vision（実現したい未来）

探究心をもって本質を見抜き、顧客や仲間と共に成果を分かち合い、未来を見据えて常に一歩先を照らす伴走者を目指していきます。

Value（お客さまへ提供する価値）- 顧客視点常に「お客様の立場ならどう考えるか」を起点に行動します- 本質を見抜く物事の表面に惑わされず、本質を見抜き、解決へ導きます- 学び続ける変化を知性で捉え、新しい可能性を模索し続けます- 挑戦を共に楽しむ困難を恐れず、未来の可能性を広げ続けます- ポジティブに向き合う困難や変化に対しても、建設的な姿勢で取り組みます

■新会社概要

新社名 ：NUSEEK株式会社

旧社名 ：株式会社ソレプロ

代表者 ：代表取締役 市川 晴英

所在地 ：

HEAD OFFICE 滋賀県⽝上郡豊郷町吉田45

KOBE OFFICE 神戸市中央区江戸町104 江戸町104ビル 4F

TOKYO OFFICE 東京都渋谷区広尾５丁目２５－５ 広尾アネックスビル

変更日 ：2025年10月1日

URL ：https://nuseek.jp/

事業内容：ECサイトに伴う企画・提案、ECサイト制作、EC運営伴走支援 ほか