ワクチンクーラー市場、2025年に371百万米ドル、2031年に535百万米ドル到達へ
2025年10月15日に、QYResearch株式会社は「ワクチンクーラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、ワクチンクーラーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、ワクチンクーラーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．ワクチンクーラー市場概況
ワクチンクーラーは、ワクチンの品質を保持するために一定温度を維持して輸送・保管する冷却装置である。高精度温度制御技術を搭載し、2～8℃の範囲で安定した冷却を実現する。医療機関や予防接種センター、野外医療活動などで不可欠な機器であり、断熱性能・持続冷却時間・軽量性の最適化が重視されている。
2024年におけるワクチンクーラーの世界市場規模は、351百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.3%で成長し、2031年までに535百万米ドルに達すると予測されている。
２．ワクチンクーラーの市場区分
ワクチンクーラーの世界の主要企業：CattleVacBox、 B Medical Systems、 Cool Cube、 Hibox、 Kbcool Combos、 Kuer Ruimao Import、 MaxQ、 Pierce VaxMate、 MaxQ Research、 Lec Medical、 PIERCE Ranch + Outdoor、 SolarChill、 TempArmour、 Nomad、 Koolatron、 Diagnocase、 Dometic、 Stirling Ultracold、 Tempus Scientific、 Helmer Scientific、 Va-Q-tec、 Fisher Scientific
上記の企業情報には、ワクチンクーラーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ワクチンクーラー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Portable、 Benchtop
用途別：Hospitals、 Epidemic Prevention Station、 Others
また、地域別にワクチンクーラー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205229/vaccine-cooler
【総目録】
第1章：ワクチンクーラーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：ワクチンクーラーメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、ワクチンクーラーの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
