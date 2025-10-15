トラック用プロペラシャフトの世界市場2025年、グローバル市場規模（単体式シャフト、多分割式シャフト）・分析レポートを発表
2025年10月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「トラック用プロペラシャフトの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、トラック用プロペラシャフトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のトラック用プロペラシャフト市場は2023年に数百百万ドル規模で評価され、2030年には再調整された規模へと拡大する見込みです。予測期間における年平均成長率も一定の水準で推移することが想定されています。本市場は自動車産業の中でも重要な部品分野であり、特に商用車需要の拡大や新興国のインフラ整備の進展が成長の大きな原動力となっています。
________________________________________
市場構造と対象分野
本レポートはトラック用プロペラシャフトの産業チェーン全体を対象とし、軽量トラックおよび大型トラックにおける単体式シャフトと多分割式シャフトの市場状況を詳細に分析しています。また、最先端技術や特許の動向、主要な応用分野、市場トレンドについても整理されています。
地域別の分析では、北米と欧州において政府施策や消費者意識の高まりにより堅調な成長が続いています。一方、アジア太平洋地域、特に中国が強い国内需要、政策支援、製造基盤の充実によって世界市場をリードしています。
________________________________________
レポートの特徴と分析範囲
本調査は、業界全体の包括的な理解を提供することを目的としており、以下の観点から詳細な分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：総市場規模、販売数量、収益、タイプ別シェアを収集。
● 産業分析：政策や規制、技術革新、消費者嗜好、市場ダイナミクスを評価し、成長要因と課題を明確化。
● 地域分析：各地域や国ごとの市場特性を把握し、経済状況、インセンティブ、消費行動を基に機会を抽出。
● 市場予測：将来の需要予測や成長率の推計、新たなトレンドを提示。
さらに、詳細分析として以下が含まれます。
● 企業分析：主要メーカーの財務状況、市場での位置づけ、製品戦略、提携関係を考察。
● 消費者分析：用途別に消費者の行動や嗜好を調査し、フィードバックを収集。
● 技術分析：現在の技術動向や将来の開発可能性を評価。
● 競争環境：各社の市場シェアや差別化要素を比較し、競争上の優位性を明確化。
● 市場検証：アンケートやインタビューを通じて調査結果を裏付け。
________________________________________
市場セグメント
トラック用プロペラシャフト市場は以下のように区分されています。
● タイプ別：単体式シャフト、多分割式シャフト
● 用途別：軽量トラック、大型トラック
________________________________________
主要企業
市場において重要な地位を占める企業は次の通りです。
● GKN
● NTN
● Huayu Automotive
● Dana
● IFA Rotorion
● AAM
● Wanxiang
● Meritor
● Nexteer
● JTEKT
● Hyundai-Wia
● Showa
● YODON
● Neapco
● GSP
● Dongfeng
これらの企業は製品ポートフォリオの拡大、技術革新、戦略的提携を通じて競争力を強化しており、各地域に応じた成長戦略を展開しています。
________________________________________
________________________________________