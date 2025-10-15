ファミマ×『呪術廻戦』コラボキャンペーンが10月15日（水）より開催！第一弾は『劇場版 呪術廻戦0』復活上映で銀座に乙骨憂太たちが集結～劇中の世界観に特別ラッピングされた店舗が登場～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つ「『あなた』のうれしい」の一環として、人気アニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーンを2025年10月15日（水）より実施いたします。

第1弾は、同年10月17日（金）より復活上映される『劇場版 呪術廻戦 0』とのコラボレーションで、ファミリーマート銀座木挽町通り店を特別ラッピング店舗とするほか、『劇場版 呪術廻戦 0』と初コラボとなる「んまほっぺシリーズ」の発売や、ファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で劇中名シーンブロマイドを全30種類展開し、劇中の世界観を楽しんでいただける内容となっております。

■ファミマが『劇場版 呪術廻戦 0』の世界観一色に！乙骨憂太ら呪術師が集結する特別ラッピング店舗が東京・銀座に登場

今回展開するのは、『劇場版 呪術廻戦 0』のリバイバル上映を記念した特別ラッピング店舗です。店舗外観には乙骨憂太、夏油傑、五条悟が描かれ、店内にも他人気キャラクターが各所に装飾されます。

『劇場版 呪術廻戦 0』特別ラッピング店舗 概要

場所：ファミリーマート 銀座木挽町通り店

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目１５－１ 南海東京ビルディング 1F

実施期間：2025年10月15日（水）~2026年2月2日（月）

今後も『呪術廻戦』キャンペーンの一環として、コラボレーションラッピング店舗を順次展開するとともに、各店舗を連動させた特別企画も予定しています。キャンペーンを通じて、“『呪術廻戦』の世界観に包まれるお買い物体験”をファンの皆さまにお届けしてまいります。

■「んまほっぺシリーズ」が『劇場版 呪術廻戦 0』初コラボ！

ファミマでしか手に入らない劇中キャラクターたちのかわいらしいグッズにファン必見！

美味しいものを食べて、ほっぺがとろけそうになっているキャラクターの可愛らしいデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」が『劇場版 呪術廻戦 0』と初コラボいたします。

【商品名】『劇場版呪術廻戦0』／んまほっぺ ミニアクリルスタンド

【価格】800円(税込880円)

【発売日】2025年10月17日（金）~なくなり次第終了

【発売地域】全国約2,200店舗

【内容】ゆるーいイラストのちいさなアクリルスタンドです。

サイズ：約H65mm×W65mm

【商品名】『劇場版呪術廻戦0』／んまほっぺ おかおマスコット

【価格】1,300円(税込1,430円)

【発売日】2025年10月17日（金）~なくなり次第終了）

【発売地域】全国約2,200店舗

【内容】ころんとかわいいまんまるほっぺのマスコットです。

サイズ：約W80mm×D80mm×H80mm

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■『劇場版 呪術廻戦 0』の名シーンがブロマイドに！「ファミマプリント」で30種類が復活発売！

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『劇場版 呪術廻戦 0』の名シーンブロマイドを発売いたします。

【商品名】『劇場版 呪術廻戦 0』ブロマイド

【仕様】L判／2L判

【価格】L判：200円(税込) 2L判：300円(税込)

【発売期間】2025年10月15日(水)10時~2026年2月2日(月)23時59分

【発売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】全30種類からお好きなブロマイドを印刷できます。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の公開を盛り上げる！

2025年11月7日（金）から全国で公開する『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の、特典付きムビチケ前売券（コンビニ）を10月17日（金）10時から発売いたします。

特典は、限定ブロマイドが店内のマルチコピー機「ファミマプリント」で買える権利になります。

限定ブロマイド

【商品名】『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』特典付きムビチケ前売券（コンビニ）

【価格】一般：1,500円（税込）

【ムビチケ前売券（コンビニ）発売期間】2025年10月17日(金)10時～11月6日(木) 23時59分

★特典内容★

ファミリーマートで『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』のムビチケ前売券（コンビニ）を購入すると、店内のマルチコピー機「ファミマプリント」で限定ブロマイドが買える！！

・限定ブロマイド仕様／価格：L判： 200円（税込）

・限定ブロマイド販売期間：2025年10月17日(金)10時～11月30日(日) 23時59分

※ムビチケコンビニ券１枚につき、限定ブロマイドを１枚購入できます。

※限定ブロマイドの購入方法

・マルチコピー機の液晶画面右下の【コピー】をタッチ

・タッチパネルのコンテンツサービスで【famima PRINT】をタッチ

・【プリント番号入力】をタッチ

・ムビチケ前売券（コンビニ）の券面に印字されている【ムビチケ購入番号】を、プリント番号に入力

・【購入】をタッチし、お会計

※『劇場版 呪術廻戦0』復活上映のムビチケ前売券（コンビニ）の販売はございません。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜ご参考＞

◆「劇場版 呪術廻戦 0」とは

2007年 五条 悟、夏油 傑は道を違えた―

その道の先。

2017年 乙骨憂太の物語が廻り出す―

『呪術廻戦』の原点 再び廻る愛と呪いの物語

『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映10月17日(金)劇場公開決定!!

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破。

2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。

2020年10月から2021年3月までは毎日放送・TBS系列にてTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。

そんな第2期のうち、全5話となる「懐玉・玉折」のストーリーを劇場版総集編として2025年5月30日に劇場公開。こちらを記念して「懐玉・玉折」と続く時系列の物語である『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映が2025年10月17日に公開決定!

『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』をご覧頂いた後だからこそ、最強の2人である五条 悟と夏油 傑の選択の先の物語を再び劇場のスクリーンでご堪能ください。

◆権利表記

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社