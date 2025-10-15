【イベント開催レポート】家族葬のファミーユが『親子で参加できる体験型防災イベント』を開催～水消火器的当てゲームやワークショップで楽しみながら防災知識を学ぶ～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、9月28日（日）に当社が運営する家族葬のファミーユ尾ノ上ホール（所在地：熊本県熊本市）において、「親子で防災について学べる体験型イベント」を開催しました。
熊本市は2016年4月の熊本地震や2020年の7月豪雨、さらには今年8月にも記録的な豪雨で大きな被害を受けました。
普段から防災についての意識が高い市民の皆さまですが、さらなる防災意識の向上につながることを目的として、小さなお子様も一緒に楽しみながら防災について学べる内容を企画しました。
屋外では水消火器を使用した的当てゲーム、屋内では新聞紙や広告チラシを使用した食器やスリッパ作りのワークショップを行い、約150名の方が参加しました。
（写真）水消火器を使っての的当てゲーム。消火器の使い方も学べる機会に。
（写真）新聞紙の即席スリッパや、チラシを使っての紙食器作りのワークショップの様子。
当社は、2022年7月に熊本市校区社会福祉協議会連絡協議会と「地域社会福祉に係る連携協定」を締結しました。この協定に含まれる「地域住民への心身の健康サポート」を目的として、熊本市内に現在26か所ある家族葬のファミーユホールを、ご葬儀のない日には無料開放し、地域住民のコミュニティの場としてご活用いただいています。
また、同8月には、熊本市と「災害時の避難場所・施設利用に関する協定」を締結。災害時には家族葬のファミーユホールを指定緊急避難場所として開放します。
これらの協定を通じ、家族葬のファミーユは地域に根付いた企業として、皆さまの課題解決と環境向上に引き続き努めると同時に、市全体の防災力強化に貢献できるよう取り組んでまいります。
■ 尾ノ上校区社会福祉協議会会長・熊本市議会議員 吉田 健一氏からのコメント
このたび、家族葬のファミーユさんが防災イベントを開催すると聞き、尾ノ上校区社協の責任者として、また校区防災クラブの一員として一緒にお手伝いさせていただきました。終始、地域の方々やご家族が、途切れることなく参加してくださり、大盛会となりました。
私は家族葬のファミーユさんが締結した熊本市との防災協定の橋渡しをさせていただいたこともあり、締結以降もこのように災害対策の意識向上、啓発活動に取り組んでいることは、とても嬉しい限りです。
近年、コミュニケーションの分断化や孤立化をテーマにした社会問題・課題が取り上げられる世の中ですが、今回のような地域と企業との協同イベントの必要性を改めて強く感じるとともに、世代を超えた地域づくりを継続していくことを、今後も微力ながら努めていく決意をいたしました。
家族葬のファミーユさんには今後もモデルケースとなるような取り組みを一緒にできたらと思います。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
（写真）尾ノ上校区社会福祉協議会会長・熊本市議会議員 吉田 健一氏
