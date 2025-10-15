消費者による食品・食材評価制度『第92回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第92回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が2025年10月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331670&id=bodyimage1】
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「小籠包」が東京都で初受賞！
金賞 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：龍飯店 ドラゴン小籠包
会社名：有限会社太郎
商品概要：台湾出身のシェフが手作りする焼き小籠包。生地の皮をあえて厚くして食べ応えのある食感と甘いスープが味わえるのがドラゴン小籠包の特徴です。生地に弾力がありしっかりとした食べ応えがあり、中身のスープもほのかに甘めでございます。
住 所：東京都江東区深川2-1-20
問合せ：03-3630-1144
https://www.fukagawatarou.co.jp/
内容量：6個入り
販売価格：800円（税込）
■評価されたポイント■
・焼き小籠包で香ばしさ、ジューシーさなど独自の食感を楽しめる
・生地に弾力があり、しっかりとした噛み応えが個性的
・肉汁が程よく餡もいっぱいでボリュームがあり、食べ応えがある
・調味料をつけなくても中のスープや具、皮に味わいがある
・台湾出身のシェフが手掛ける本場の小籠包が味わえる
・生地のモチモチ感と甘みのあるスープが調和している
・1個にボリュームがあり、コストパフォーマンスも良い
【2品目】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：骨付きチキンのスープカレー
会社名：カレー食堂 心
商品概要：スープカレー業界の先駆者として、毎日でも飽きのこない味わいを重視し「まろやかさ」と「酸味」がバランスよく絡み合う「心オリジナルスープ」を絶えずご提供しております。別鍋で仕込んだチキンは、スプーンでほぐれるほど柔らかく、先程のスープと合わせることで更なる旨味が加わります。最後までスープの味わいが引き立てられるよう、野菜は必要最小限にとどめ、煮崩れないよう大ぶりにカットしております。
住 所：東京都千代田区外神田3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル3階
問合せ：03-6739-3409
http://www.window-co.jp
内容量：1人前
販売価格：1,490円（税込）
■評価されたポイント■
・骨付きチキンが柔らかく、ほろほろ崩れる美味しさがある
・スパイス香るスープと白米、玄米の調和が素晴らしい
・スタッフの笑顔と丁寧な接客が安心感を与えている
・多彩な辛さやトッピングを選べて、カスタマイズ性が高い
・専用アプリやサービスでリピーター施策が工夫されている
・札幌発祥ののれん分けというブランド背景に特別感がある
・品質、衛生管理の徹底で安全性が担保されている
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
■ジャパン・フード・セレクション
https://japan-foodselection.com/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331670&id=bodyimage1】
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「小籠包」が東京都で初受賞！
金賞 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：龍飯店 ドラゴン小籠包
会社名：有限会社太郎
商品概要：台湾出身のシェフが手作りする焼き小籠包。生地の皮をあえて厚くして食べ応えのある食感と甘いスープが味わえるのがドラゴン小籠包の特徴です。生地に弾力がありしっかりとした食べ応えがあり、中身のスープもほのかに甘めでございます。
住 所：東京都江東区深川2-1-20
問合せ：03-3630-1144
https://www.fukagawatarou.co.jp/
内容量：6個入り
販売価格：800円（税込）
■評価されたポイント■
・焼き小籠包で香ばしさ、ジューシーさなど独自の食感を楽しめる
・生地に弾力があり、しっかりとした噛み応えが個性的
・肉汁が程よく餡もいっぱいでボリュームがあり、食べ応えがある
・調味料をつけなくても中のスープや具、皮に味わいがある
・台湾出身のシェフが手掛ける本場の小籠包が味わえる
・生地のモチモチ感と甘みのあるスープが調和している
・1個にボリュームがあり、コストパフォーマンスも良い
【2品目】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：骨付きチキンのスープカレー
会社名：カレー食堂 心
商品概要：スープカレー業界の先駆者として、毎日でも飽きのこない味わいを重視し「まろやかさ」と「酸味」がバランスよく絡み合う「心オリジナルスープ」を絶えずご提供しております。別鍋で仕込んだチキンは、スプーンでほぐれるほど柔らかく、先程のスープと合わせることで更なる旨味が加わります。最後までスープの味わいが引き立てられるよう、野菜は必要最小限にとどめ、煮崩れないよう大ぶりにカットしております。
住 所：東京都千代田区外神田3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル3階
問合せ：03-6739-3409
http://www.window-co.jp
内容量：1人前
販売価格：1,490円（税込）
■評価されたポイント■
・骨付きチキンが柔らかく、ほろほろ崩れる美味しさがある
・スパイス香るスープと白米、玄米の調和が素晴らしい
・スタッフの笑顔と丁寧な接客が安心感を与えている
・多彩な辛さやトッピングを選べて、カスタマイズ性が高い
・専用アプリやサービスでリピーター施策が工夫されている
・札幌発祥ののれん分けというブランド背景に特別感がある
・品質、衛生管理の徹底で安全性が担保されている
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
■ジャパン・フード・セレクション
https://japan-foodselection.com/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
プレスリリース詳細へ