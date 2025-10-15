消費者による食品・食材評価制度『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中国地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国地区の受賞商品が2025年10月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331667&id=bodyimage1】
中国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「野菜」が広島県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：美人な大豆もやし
会社名：有限会社 中島商店
商品概要：美人な大豆もやしは、“もやしでありながら、もやしではない”新しい味わいを追求しました。シャキシャキとした歯ごたえに加え、枝豆をいただいたときのような豆のふくよかな歯ごたえと、噛むほどに豊かに広がる旨みを堪能できます。加熱しても損なわない上質な食感と、大豆ならではの深いコクが料理に格を添え、炒め物や鍋でも一層の存在感を発揮します。
住 所：広島県福山市神辺町平野891-1
問合せ：084-965-6217
https://nakashima-moyashi.net/
内容量：200g
販売価格：100円～200円（税抜）
■評価されたポイント■
・通常のもやしとは全く異なる歯ごたえと食感が素晴らしい
・機能性表示食品の野菜というジャンルを確立している
・低価格の庶民派食材ながら、料理の完成度を高めてくれる存在
・パッケージに記載された情報量が多く、商品への想いが満載
・販売する戦略にインパクトがあって面白い
・研究を重ねた品種を使用していて、管理体制も盤石である
・加熱しても食感が残りやすく、幅広い調理に適応している
【2品目】 「野菜」が広島県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：朝穫れプレミアムもやし
会社名：有限会社 中島商店
商品概要：朝穫れプレミアムもやしは、一本一本が太く、噛むほどに広がる自然な甘みと、弾むようなシャキシャキ感が特長です。加熱しても歯ごたえが長く続き、炒め物や鍋料理でもみずみずしさを失いません。地下水をたっぷりと含ませて育てることで旨みが増し、もやし本来の味わいを実感できます。袋を開けた瞬間の清々しい香りと、口に入れた時の心地よい歯切れ──その感動こそ、私たちが追い求めた味わいです。
住 所：広島県福山市神辺町平野891-1
問合せ：084-965-6217
https://nakashima-moyashi.net/
内容量：200g
販売価格：38円～50円（税抜）
■評価されたポイント■
・シャキシャキ食感で臭みが少なく美味しい
・火を通しても歯応えと甘味が安定している
・太もやし特有のジューシー感が際立っている
・鮮度を極限まで高める工夫が素晴らしい
・分かりやすいネーミングが印象的で良い
・国際基準に準拠した管理体制が素晴らしい
・鮮度で選ばれる、ブランド価値が高い
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：瞬間冷凍カキフライ
会社名：マルサ・やながわ水産有限会社
商品概要：旬のカキの旨味をそのままに、大粒の身だけを選別し、一つ一つ丁寧に作りました。薄い衣で包まれた大粒のカキは、瞬間冷凍することで美味しさとうまみを閉じ込めました。旬の時期に水揚げしたカキのジューシーさと濃厚な味わいが特徴です。
住 所：広島県江田島市能美町高田505-14
問合せ：0823-45-3656
http://www.yanagawasuisan.co.jp/
内容量：20粒
販売価格：3,620円（税込）
■評価されたポイント■
・牡蠣の旨みが濃厚でジューシーさが際立つ
