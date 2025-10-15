消費者による食品・食材評価制度『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が2025年10月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「きのこ」が新潟県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：八色しいたけ 家族
会社名：みなみ魚沼農業協同組合
商品概要：『厚いにもほどがある』をキャッチコピーに栽培環境・栽培方法にこだわりを持ち、自然環境を利用しながら「量は力、品質は信頼」を合言葉に八色しいたけを作っています。
住 所：新潟県南魚沼市美佐島1856
問合せ：025-772-3111
https://www.ja-m-uonuma.or.jp/
内容量：130g
販売価格：213円～321円（税込）※店舗や時期により変動
■評価されたポイント■
・肉厚で噛むと旨みがじゅわっと広がり美味しい
・香り豊かで品質が高く、食欲をそそる椎茸である
・地下水使用や温度管理など、品質管理が徹底している
・「厚いにもほどがある」の言葉通りの圧倒的な肉厚感がある
・30年以上の栽培研究の積み重ねによる信頼性がある
・弾力とジューシーさが特筆される優れた食感である
・子どもでも食べやすく、幅広い層に好まれる味だと思う
【2品目】 「きのこ」が新潟県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：八色しいたけ コストコ
会社名：みなみ魚沼農業協同組合
商品概要：『厚いにもほどがある』をキャッチコピーに栽培環境・栽培方法にこだわりを持ち、自然環境を利用しながら「量は力、品質は信頼」を合言葉に八色しいたけを作っています。
住 所：新潟県南魚沼市美佐島1856
問合せ：025-772-3111
https://www.ja-m-uonuma.or.jp/
内容量：400g
販売価格：648円（税込）※店舗や時期により変動
■評価されたポイント■
・「厚いにもほどがある」のキャッチコピーが素晴らしい
・肉厚でジューシーな食感と子供でも食べやすい味わいが良い
・大型、肉厚が揃い、大量で見た目にもお得感がある
・徹底した管理体制により、安全性が高い
・高品質のしいたけで、ブランドが確立している
・販売網を持つJAによる安心感と安定供給の評価が高い
・環境を考慮した取組みが出来ている
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：魚ととうふのたんぱくスティック 枝豆
会社名：伏見蒲鉾株式会社
商品概要：手軽に・美味しくタンパク摂取というコンセプトを基に、「しっとりと食べやすい食感」にこだわって開発しました。この「しっとりさ」は、主原料の魚肉と自社製とうふを合わせ、さらに豆乳を使用することで実現しております。また、原材料の混合方法や加熱の方法などにもこだわることで、さらに完成度を上げています。片手で食べられるスティック形状とし、買い置きもできる賞味期限とするなど、手軽さにもこだわっております。原材料の選定から、最終製品のパッケージまで、一つ一つ想いを積み重ね造り上げた商品です。しっとりとした食感と枝豆の具材感にこだわりました。枝豆だけが主張しすぎることのないよう、配合量も吟味しています。
住 所：新潟県新潟市北区新崎699-12
問合せ：0120-447-243
https://fushimikamaboko.co.jp/
内容量：標準70g
販売価格：168円（税抜）
■評価されたポイント■
