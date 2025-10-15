消費者による食品・食材評価制度『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が2025年10月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：チーズパイ
会社名：くわの実
商品概要：さくさくのパイ生地にチーズの風味を入れたおつまみ系の焼き菓子です。チーズと塩味のバランスをこだわりました。
住 所：群馬県前橋市六供町3-12-1
問合せ：027-224-5518
https://sweets-kuwanomi.com/
内容量：2枚入り
販売価格：170円（税込）
■評価されたポイント■
・チーズの香りが豊かで食欲をそそる
・塩味の加減が良く、後味がすっきりしている
・個包装で配りやすく、衛生的に感じられる
・国産小麦を使用して信頼性がある
・おつまみにも合い、幅広く楽しめる
・直感的な名称で伝わりやすさがある
・衛生管理が徹底されているので信頼できる
【2品目】 「うどん」が埼玉県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：もっちりつるっこおいしいおうどん
会社名：有限会社三上製麺
商品概要：あやひかり小麦の特徴的な「もっちり」したコシと、「つるつる」な麺肌は今までの乾麺と一線を画す食感です。また、茹で伸びしにくいので、煮込みうどん、鍋焼きうどんでもお楽しみいただけます。
住 所：埼玉県所沢市西新井町7-18
問合せ：04-2992-2559
https://www.mikami-s.co.jp/
内容量：300g
販売価格：380円（税込）
■評価されたポイント■
・子供から大人まで楽しめるもっちり食感がクセになる味わい
・埼玉県産あやひかり小麦が生み出すもっちりつるつる感が感動的
・1人前100gずつの束が大変便利で家族形態を問わず使いやすい
・フォーを想起する乾麺とは思えないつるつる感が贅沢
・アミロペクチン豊富なあやひかりに着目した開発が興味深い
・4世代続く「自分でうまいと思う麺を作る」理念が素晴らしい
・国産小麦100％、衛生管理など安心感がある
【3品目】 「日本酒」が埼玉県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：金紋世界鷹 純米吟醸 720ml
会社名：株式会社小山本家酒造
商品概要：「金紋世界鷹」は（株）小山本家酒造が創業二百周年を記念して発売しました。飽きのこない美味しさを追求するため、今まで研さんしてきた当社の酒造技術を集約した純米吟醸です。上品な吟醸香、口中に広がる米の旨味、キレのある喉ごしとするため、蒸米と製麹にこだわりました。蒸米は外硬内軟、米粒の外側が硬く内側を軟くすることにより、サバケが良く微生物が活性しやすくなります。麹は総ツキハゼ麹、糖化酵素を活発に生成して長期低温発酵の中で吟醸香と米の旨味を引き出します。美味しい酒造りへの情熱を「こだわり」として開花した「金紋世界鷹純米吟醸」です。
住 所：埼玉県さいたま市西区大字指扇1798
問合せ：048-623-0013
https://www.koyamahonke.co.jp/
内容量：720ml
販売価格：991円（税抜）
■評価されたポイント■
・適度な酸味とほのかな甘さが調和された軽快な味わい
・口の中に広がる米の旨味、丸みを感じる奥行きのある透明感
・日本酒初心者から酒通まで幅広く楽しめる一品
・米の旨味と華やかな香りのバランスの取れた味わいが楽しめる
