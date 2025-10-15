消費者による食品・食材評価制度『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第92回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が2025年10月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
「グラタン」が全国で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：びっくりドンキー ポテトミルフィーユグラタン
会社名：株式会社アレフ
商品概要：北海道産のじゃがいもをスライスしてミルフィーユ状に重ね、クリーミーなホワイトソースを使って焼き上げました。ほのかににんにくが香り、食欲をそそります。加熱すると甘みが増し、ホクホク感とねっとり感の両方を楽しめるじゃがいもを使用しています。クリーミーなホワイトソースがじゃがいもの甘みを引き立て、仄かに香るにんにくが食欲をそそる、味わい深い一品となっております。
住 所：北海道札幌市白石区菊水6条3-1-26
問合せ：0120-128301
https://www.aleph-inc.co.jp/
内容量：325g
販売価格：オープン価格
■評価されたポイント■
・スライスして重ねたじゃがいもの甘さと食感が素晴らしい
・原材料のじゃがいもは北海道産の一品種のみという拘りが嬉しい
・にんにくが仄かに香るホワイトソースの味がとても美味しい
・ポテトミルフィーユという名称が商品の特徴を良く表している
・レストランで人気の商品を家庭で手軽に味わうことができる
・ブランドとしての実績と強みを感じられる
・信頼性と実行力のある品質管理体制が見て取れる
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
■ジャパン・フード・セレクション
https://japan-foodselection.com/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
