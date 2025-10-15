超高精度位置情報インテリジェンスの需要が高まる中、世界のPOIデータソリューション市場は2032年までに5億7,900万米ドルを超えると予測
世界のPOIデータソリューション市場予測は、2032年まで8.9%の堅調な年平均成長率（CAGR）を示しています。
世界のPOI（Point of Interest）データソリューション市場は着実な成長軌道にあり、2023年には2億4,694万米ドルに達し、2032年には5億7,926万米ドルという驚異的な規模に達すると予測されています。2024年から2032年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は8.9%で拡大します。
多くの産業界が、消費者エンゲージメントの向上、物流の効率化、戦略的意思決定の推進のために位置情報に基づくインサイトを重視する傾向が強まるにつれ、リアルタイムで詳細なPOIデータに対する需要は飛躍的に増加しています。この勢いは、小売、交通、都市計画、スマートシティといった分野のビジネス環境を大きく変革することになるでしょう。
位置情報インテリジェンスの急増がPOIデータ需要を牽引
位置情報サービス（LBS）、スマートモビリティ、オムニチャネル小売の急速な普及により、あらゆるセクターにおいてPOIデータの重要性が飛躍的に高まっています。ランドマーク、商業地区、公共インフラ、ユーザー生成のジオタグといった重要な位置情報を含むPOIデータセットは、リアルタイムナビゲーション、ビジネスインテリジェンス、AIを活用した意思決定ツールの基盤となっています。
「配車アプリや物流最適化から不動産分析や自動運転まで、POIデータの活用範囲は広範かつ急速に拡大しています」と、あるグローバル市場調査会社のリードアナリストは述べています。「企業はもはや空間をマッピングするだけでなく、ハイパーローカルデータを用いて行動パターンを解読し、消費者の流れを予測しています。」
主要な市場ドライバー
スマートシティインフラの急成長：世界中の都市中心部はコネクテッドインフラへの投資を進めており、POIデータは交通システム、公共交通機関、緊急対応、公共サービスの最適化に活用されています。
Eコマースとオムニチャネルの成長：ブランドは、来店客数の多いエリアを特定し、ラストマイル配送を強化し、顧客との距離や競合の密度に基づいて実店舗の拡大戦略を策定するために、POI分析に大きく依存しています。
地理空間分析の進歩：POIデータとAI、IoT、衛星画像を融合することで、動的なインサイトが得られ、企業はリアルタイムの状況や消費者動向に迅速に対応できるようになりました。
モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）の統合：交通手段がシェアードモビリティや電動モビリティに移行するにつれ、POIデータは動的なルートプランニング、マイクロモビリティの配備、駐車場情報の提供を促進します。
北米とアジア太平洋地域が主導権を握る
北米は、LBSの普及率の高さ、成熟したテクノロジーエコシステム、そして企業による積極的な導入により、世界のPOIデータソリューション市場を引き続きリードしていますが、アジア太平洋地域は新たなビジネスチャンスの温床として台頭しています。急速な都市化、スマートフォン利用の増加、そしてスマートインフラへの投資は、中国、インド、日本、東南アジアといった主要市場における需要を加速させています。
