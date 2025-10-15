「エコ・エキスポ・アジア」、10月下旬にアジアワールド・エキスポで開催 ― グリーン技術の普及を促進

香港--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 第20回目となる「エコ・エキスポ・アジア」が、「カーボンニュートラルに向けたグリーン・イノベーション」をテーマに10月28日から31日までアジアワールド・エキスポで開催され、世界12の国と地域から300社を超える出展者が参加します。本展示会では、「サーキュラーエコノミーと廃棄物管理」「グリーン＆スマートモビリティ」「ESG関連サービス」の3分野に焦点を当て、環境保護やグリーンビジネスの発展に貢献する多様なソリューションが紹介されます。

香港貿易発展局（HKTDC）副総裁のジェニー・クーは次のように述べています。「エコ・エキスポ・アジアは、ESGやサステナブル・ソリューションのビジネスプラットフォームとして、新エネルギー、グリーンライフ、環境保護に関する最新の製品・技術を紹介します。今年は中国本土の政府関連サプライヤーをはじめ、ASEAN諸国や『一帯一路』沿線国を含む12の国と地域から300社以上の出展が予定されており、世界各地の産業がグリーン経済のもたらす大きな機会をつかむ場となるでしょう」

会期中のハイライトとなる「エコ・アジア・カンファレンス」では、世界各国の政府関係者や専門家が集まり、喫緊の環境課題について意見交換を行います。また、「FHKI Qマーク低炭素レストラン・アワード2025」や「第6回水素経済フォーラム」、「体験共有フォーラム」など、多彩なプログラムも実施されます。最終日の10月31日は、「一般公開日」として一般来場者が無料で入場でき、セミナーやグリーン・ワークショップなど、さまざまな体験イベントに参加できます。

