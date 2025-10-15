機能性表示食品「白鶴酒造の酒粕ユーグレナ」が「ジャパン インナービューティーアワード2025」商品賞受賞！　～精神的・身体的疲労感（＊1）を軽減～

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社の機能性表示食品「白鶴酒造の酒粕ユーグレナ」が「ジャパン インナービューティーアワード2025」商品賞を受賞しました。本アワードは、日本のインナービューティーの消費者意識やトレンド等を分析するため、インナービューティーに関心のある5,150名を対象として行われた市場調査において、健康意識の向上や市場活性化など健康貢献度が高いと認められた商品に贈られる賞です。「白鶴酒造の酒粕ユーグレナ」は、「内側からの美と健康を追求する」という理念を体現し、消費者や市場に対して大きな影響を与えていると評価され、より貢献度が高い3スターグレードの商品賞を受賞しました。

日本酒の副産物であり日本の伝統食品でもある酒粕は、ビタミンB群やアミノ酸などの栄養素を豊富に含むことから、古くから健康と美容を支える食材として親しまれてきました。しかしながら、現代の食生活では酒粕を摂取する機会が減少傾向にあるため、より手軽に取り入れていただけるよう、サプリメントタイプとして開発しました。

さらに、近年注目を集めるユーグレナ（パラミロン含有）（＊2）を配合することで、日常生活におけるココロとカラダの一時的な疲労感（＊1）の軽減をサポートし、前向きな毎日を応援する製品となっています。

今回の受賞は、内面からの美と健康を支えるという私たちの想いが、多くの方々に共感いただけた結果であり、大きな励みとなっております。

今後も、伝統と革新を融合させながら、皆さまの健やかな暮らしに寄り添う商品づくりに努めてまいります。

＜主催者からのコメント＞

市場調査を通じて、貴社製品は革新性と貢献度が高く評価されました。今回の受賞は、製品の信頼性とブランド価値の向上に寄与するとともに、インナービューティー市場の未来を切り開く存在としての証です。今後も多くの消費者に健康と美の新たな可能性を届けることを期待しています。

■ジャパン インナービューティーアワード

1952年フランスで創刊され世界各国で出版されている美容・健康専門誌「ヌーヴェル」の日本版を出版する株式会社美容経済新聞社が、国内最大規模のインナービューティーに関する全国規模の市場調査を実施し、健康に貢献した商品を顕彰するものです。この調査では独自の測定で消費者の関心が高いインナービューティー商品を抽出し、認知度・購入率・リピート率・商品評価・推奨度を計測・集計しています。

■機能性表示食品「白鶴酒造の酒粕ユーグレナ」

■機能性表示食品「白鶴酒造の酒粕ユーグレナ」[表: https://prtimes.jp/data/corp/13868/table/393_1_a92b10301d5cbac848e2211041ba1b38.jpg?v=202510151158 ]

○商品情報サイト

https://www.hakutsuru.co.jp/product/food/others_food/23608.html

○白鶴ビューティー＆ヘルスケア公式オンラインショップ

https://www.hakutsuru-bhc.com/collections/sake-lees-euglena

＊1 疲労感 日常生活の一時的なもの。

＊2 ユーグレナ

ユーグレナは光合成をおこなう「植物」としての性質と、水中を動き回る「動物」としての性質を併せ持つ大変珍しい生命体です。栄養面でも両方の特徴を兼ね備え、野菜・魚・肉と同様の栄養素は50種以上ときわめて多彩です。さらに固い細胞壁が存在しないので、人が栄養素として効率よく吸収できるメリットもあります。

「白鶴酒造の酒粕ユーグレナ」に使用している純粋培養された金色のユーグレナ（EOD-1株）（＊3）は、ユーグレナ特有の注目成分「パラミロン」が70％以上含まれる特別なユーグレナです。「パラミロン」は、β-グルカンという食物繊維の一種で、従来の食物繊維とは異なる健康機能から多くの研究者が注目しています。

＊3 金色のユーグレナ（EOD-1株） 株式会社神鋼環境ソリューションが開発

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

白鶴酒造株式会社 お客様相談室

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）

白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/

▽ニュースリリース（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d13868-393-c7d1fc6e9400d8b40be03f4c08f72da3.pdf