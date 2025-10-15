去年即完売の「ヴィーガンおせち」が今年も登場！老舗オーガニックレストラン【みどりえ】が贈る、有機食材使用・完全無添加の数量限定生おせち

株式会社MIDORIE BIO JAPAN

無添加宅配弁当やケータリングサービスを提供する「Midorie Organic Delivery（ミドリエ オーガニックデリバリー）」（所在地：東京都目黒区鷹番３丁目５-６ 代表者：萬英子）は、無添加・オーガニックおせちを予約受付開始いたします。

【無添加・オーガニック】自然派ヴィーガン生おせち（２～３人前）

【無添加・オーガニック】自然派生おせち三段（３～４人前）

産地直送の有機野菜や無農薬野菜、漁港直送の天然魚、放し飼いで育った鶏の自然卵など、厳しい基準で選び抜いた無添加食材のみを使用した「みどりえ」のおせち。調味料に至るまでこだわり、有機醤油やミネラル豊富な天然塩を使用しています。保存料・着色料・漂白剤などの添加物を一切使わず、素材本来の旨みを生かした優しい味わいに仕上げました。安心・安全はもちろん、オーガニックレストランならではの創意工夫で、心も体も満たされる新年をお迎えください。

【無添加・オーガニック】自然派ヴィーガン生おせち（２～３人前）

価格：26,800円（税込）/ 10月末までの早割価格：25,300円（税込）

完全に動物性食品を使わず、揚げ油もヴィーガン専用を使用したこだわりの生おせち。ビーツや有機かぼちゃなどで仕上げた彩り豊かなお料理や、満足感たっぷりのベジミートとたけのこのチリソースを詰め込みました。ヴィーガンの方はもちろん、精進料理で体をリセットしたい方や、ヘルシーにおせちを楽しみたい方にもおすすめです。

■■ その他の無添加・オーガニックおせち ■■

【無添加・オーガニック】自然派生おせち三段（３～４人前）

価格：42,800円（税込）/ 10月末までの早割価格：39,800円（税込）

全ての食材をオーガニックにこだわり、調味料まで無添加で仕上げました。伊勢海老やあわびなど、厳選された海の幸をふんだんに使用し、素材本来の旨みを最大限に引き出した一品です。

【無添加・オーガニック】プレミアム生おせち二段（４～５人前）

価格：76,900円（税込）/ 10月末までの早割価格：72,600円（税込）

オーガニック食材にこだわり、自然の恵みを詰め込んだおせち。お重に加え、グラスフェッドローストビーフやハンバーグ、無農薬米の切り餅なども揃えました。上質な味わいと満足感をお届けします。4～5人前で、ご家族皆さまでお楽しみください。

【無添加・オーガニック】自然派おせち一段/冷凍（３～４人前）

価格：29,300円（税込）/ 10月末までの早割価格：27,900円（税込）

ズワイガニやあわびなど豪華食材に加え、人気の天然有頭海老や無漂白の数の子など全25品目を彩り豊かに詰め合わせた贅沢なおせち。最新の3Dフリーザー製法で急速冷凍することで、旨み・香り・食感をそのまま閉じ込め、

解凍後も作りたての美味しさをお楽しみいただけます。冷凍なので、お好きなタイミングで解凍して味わえることも人気の理由です。

■■「Midorie Organic Delivery」について■■

「Midorie Organic Delivery」は、無添加・オーガニック食材にこだわった宅配弁当やケータリングサービスを提供しています。創業以来、生産者の想いとこだわりを大切にし、季節や旬に合わせた最良の有機・無添加食材を使用。私たちは、自然と共に生きるオーガニックライフを提案し、安全で安心、そして美味しい食事を通じて、お客様に健やかな喜びを提供しています。

「本物の自然の恵み」を通して、オーガニックの素晴らしさを、「美味しい」と感じることから知って頂きたい。それがみどりえの想いです。

■■「オーガニックレストラン&デリ みどりえ」について■■

【オーガニックレストラン&デリ みどりえ】は、オーガニック食材を使ったデリ総菜のイートイン・テイクアウトができるレストラン。2001年2月に東京・目黒で創業し、今年で26年目を迎えます。本格的なオーガニックレストランでありながら、オーガニックに馴染みのない方でも気軽に構えることなくお食事を楽しめるレストランを目指しています。

オーガニックレストラン&デリ みどりえ

住所： 東京都目黒区鷹番2-21-10 学芸大スカイスクレーパー１Ｆ

営業時間：ランチタイム 11:30～15:00（L.O14:30）

ディナータイム 17:30～20:30（L.O20:00）

テイクアウト 11:30～20:30

TEL：03-5721-6655

アクセス：東急東横線学芸大学駅より 徒歩3分

Instagram：https://www.instagram.com/midorie_organic/

WebSite：https://midorie-organic.com/

■■ 運営会社のお知らせ ■■

■会社名 ： 株式会社MIDORIE BIO JAPAN

■代表者 ： 代表取締役 萬 英子

■所在地 ： 〒152-0004 東京都目黒区鷹番3丁目5-6

■事業内容： オーガニックレストラン・カフェの運営 / ケータリング事業

■連絡先 ： TEL：03-5725-5535 FAX：03-5725-5536