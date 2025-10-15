【展示会情報】Japan IT Week 秋 2025「情報セキュリティ EXPO」に出展。ランサムウェア対策のセキュリティNAS、多拠点導入に適したリモート管理サービスをご紹介

写真拡大

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2025年10月22日(水)～24日(金)・幕張メッセにて、


下半期最大級のシステム開発・運用・保守に関する展示会「Japan IT Week 秋 2025」内で開催される “情報セキュリティ EXPO” に出展します。



バッファローはグループ会社の株式会社バイオスとの共同ブースにて、情報セキュリティーをテーマとした展示を行います。


ランサムウェア対策に効果を発揮するセキュリティNASや、セキュアなリモート管理サービスにより多拠点に導入しやすいルーターに加え、話題の新セキュリティー評価制度「JC-STAR」をご紹介します。


皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。



日時：2025年10月22日(水)～24日(金)10:00～17:00


会場：〒261-8550　千葉市美浜区中瀬2-1


　　　幕張メッセ　1～8ホール


　　　コマ番号：A-8・56


アクセス：公共交通機関の案内は幕張メッセWebサイト(https://www.m-messe.co.jp/access/)を


　　　　　ご覧ください。


主催：RX Japan株式会社





バッファローブース展示概要


- 大切な業務データを守る「セキュリティNAS」
- サイバー攻撃対策に効く「UTM（統合脅威管理）」
- 無料で使えるリモート管理サービス「キキNavi」
- セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」対応ネットワーク機器

問い合わせ先


株式会社バッファロー
セミナー・展示会事務局
Eメール：seminar@m1.buffalo.jp
※商品の利用方法に関してはサポートセンターにお問合せください。


関連ページ


Japan IT Week 秋 2025 :
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-all.html
参加申し込み :
https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/8WAriIiBMAdlg4lIerE//XMpnruKa6zE=&co=web_autumn_jp_navi

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。


※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。


※記載されている価格は、希望小売価格です。


※To Overseas Press People


　This product is only available in the Japanese Domestic Market.
　Pricing and availability in other regions may vary.