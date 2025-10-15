【展示会情報】Japan IT Week 秋 2025「情報セキュリティ EXPO」に出展。ランサムウェア対策のセキュリティNAS、多拠点導入に適したリモート管理サービスをご紹介
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2025年10月22日(水)～24日(金)・幕張メッセにて、
下半期最大級のシステム開発・運用・保守に関する展示会「Japan IT Week 秋 2025」内で開催される “情報セキュリティ EXPO” に出展します。
バッファローはグループ会社の株式会社バイオスとの共同ブースにて、情報セキュリティーをテーマとした展示を行います。
ランサムウェア対策に効果を発揮するセキュリティNASや、セキュアなリモート管理サービスにより多拠点に導入しやすいルーターに加え、話題の新セキュリティー評価制度「JC-STAR」をご紹介します。
日時：2025年10月22日(水)～24日(金)10:00～17:00
会場：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ 1～8ホール
コマ番号：A-8・56
アクセス：公共交通機関の案内は幕張メッセWebサイト(https://www.m-messe.co.jp/access/)を
ご覧ください。
主催：RX Japan株式会社
バッファローブース展示概要
- 大切な業務データを守る「セキュリティNAS」
- サイバー攻撃対策に効く「UTM（統合脅威管理）」
- 無料で使えるリモート管理サービス「キキNavi」
- セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」対応ネットワーク機器
問い合わせ先
株式会社バッファロー
セミナー・展示会事務局
Eメール：seminar@m1.buffalo.jp
※商品の利用方法に関してはサポートセンターにお問合せください。
