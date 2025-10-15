【ルービックキューブ】シリーズ初のカプセルトイ！つけて可愛い＆回して楽しい
株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 明宏）は、ルービックキューブシリーズ初となるカプセルトイ商品『カプセル ルービックキューブ』全5種・各500円(税10％込)を、2025 年 10 月第3週より順次全国の玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズで発売いたします。
『カプセル ルービックキューブ』は、各面一辺約34.3ｍｍのミニサイズながら、通常のルービックキューブ同様に回して揃えるパズルです。さらに、キーチェーン付きでバッグやポーチにつけて持ち歩けるアクセサリーとしても楽しめます。ラインアップは、「ルービックキューブ3×3」「1980年オリジナルルービックキューブ」「ルービックキューブクリスタル」「SPEEDカラー」「ゴールドカラー」の全5種。これまでに発売した3×3タイプのルービックキューブシリーズの中から代表的なラインアップをミニサイズにし、懐かしさと新しさが詰まったコレクションしたくなるアイテムです。
ルービックキューブ３×３
現在展開している
スタンダードタイプ
「ルービックキューブ ver.3.0」
誰もが欲しくなるベーシックモデル。
1980年オリジナルルービックキューブ
1980年発売当初モデルを再現し、
ロゴはもちろん、現在とは違う配色で、白面の後ろが青面になっています。長年のファンにはたまらない仕様です。
ルービックキューブクリスタル
2023年発売
「クリスタルルービックキューブ」モデル。
クリアカラーが爽やか。
SPEEDカラー
2024年発売のスピードを極める「ルービックスピードキューブアドバンス」モデル。黒フチが無い配色。
ゴールドカラー
2024年発売「工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔」モデル。金箔ではありませんが、各面異なったゴールドで配色。
【商品詳細】
商品名：カプセル ルービックキューブ 全5種
ラインアップ：
●ルービックキューブ3×3
●1980年オリジナルルービックキューブ
●ルービックキューブクリスタル
●SPEEDカラー
●ゴールドカラー
本体サイズ：高さ約34.3ｍｍ
発売日：2025年10月第3週から順次発売
価格：1回500円(税10％込)
商品ページ：
https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4975430519322000
著作権表記：
(C)2025. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.
【ルービックキューブ】
ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズルです。1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売しました。国内でのルービックキューブシリーズ累計出荷数は、1,724万個（2025年3月時点）を超えるロングセラー商品で、新商品も続々登場しています。
ルービックキューブ公式ホームページ
https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/(https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/)
＜スタンダードモデル＞
ルービックキューブ ver.3.0
価格：2,860円(税10％込) 台座と攻略書がついています
＜2025年発売モデル＞
ルービックキューブピクセル
価格：3,300円(税10％込) 色とドットで模様が作れます
日本おもちゃ大賞2025 ベーシック部門 大賞
ルービックキューブタイム
価格：4,400円(税10％込) ストップウォッチ内蔵で本体でタイムが計れます
RUBIK’S TM & (C) 2025 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.
＜ルービックキューブ関連イベント＞
「第6回ハンガリーフェスティバル2025」
日時： 2025年10月18日（土）11:00～17:30
ルービックキューブワークショップコーナーに出展します。
https://culture.hu/jp/tokio/events/6th-Hungarian-festival-2025
※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。
※画像は実際とは異なる場合がございます。
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。