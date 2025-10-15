こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新店舗／宮崎県】「大塚店」に続き、宮崎県2店舗目の出店『KEY’S CAFÉ宮崎トヨタ高千穂通店』
10月17日（金）オープン！
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国に展開する「KEY’S CAFÉ」を、宮崎トヨタ自動車株式会社の「高千穂通店」（宮崎県宮崎市）内に10月17日（金）オープンします。同店は、本年8月にオープンした「KEY’S CAFÉ 宮崎トヨタ大塚店」に続き宮崎県2店舗目（※）の出店。店内で使用している一部のテーブルには当社の中部工場（愛知県春日井市）から排出された麻袋をアップサイクルし、サステナビリティの取り組みに訴求しています。
※KEY’S CAFÉ 宮崎トヨタ大塚店について詳しくはこちら：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250826
『KEY’S CAFÉ宮崎トヨタ高千穂通店』イメージ 麻袋をアップサイクルしたテーブル
『KEY’S CAFÉ宮崎トヨタ高千穂通店』は、宮崎トヨタ自動車株式会社の「高千穂通店」内に併設する店舗です。「高千穂通店」のお客様はもとより一般のお客様も気軽にご利用いただけます。
同店で使用している一部のテーブルには、当社の中部工場（愛知県春日井市）から排出された「麻袋」をアップサイクルし、サステナビリティの取り組みに訴求しています。当社では引き続き「麻袋」のアップサイクルの啓発活動を推進していくとともに、持続的なコーヒー生産の実現を目指した取り組みを進めてまいります。
■販売メニューについて
ドリンクは、まろやかな味わいが特徴の「氷温熟成®珈琲」をはじめ、同コーヒーを使用したアレンジメニューを多数取り揃えています。さらに、宮崎県が全国一の生産量を誇る日向夏を使用したオリジナルメニュー計4品を販売。日向夏ならではのさわやかな酸味と優しい甘みがお楽しみいただけます。店舗で販売するメニューは一部商品を除き、テイクアウトも可能です。
■主な販売メニュー
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/119826/119826_web_1.png
■KEY’S CAFÉとは
「KEY’S CAFÉ」は、“Casual But Authentic ～ひと味ちがう、ひとときを～”をコンセプトとしたパッケージカフェです。開業に必要なノウハウや機材を当社がひとまとめのパッケージで提供することで、ローコスト（加盟金・ロイヤリティ不要）で出店可能。全国各地の高速サービスエリア内や大型商業施設、駅ナカ、病院、大学、書店などさまざまなロケーションに出店しています。
店舗一覧はこちら：https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
店舗で提供するコーヒーは、焙煎前のコーヒー生豆を0℃以下の氷温域と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させた「氷温熟成®珈琲」。コーヒー生豆を「氷温熟成」することで、コーヒー豆の細胞が均質化されます。さらに高度な焙煎技術を駆使することで、透明感のあるまろやかな味わいを実現しました。
抽出方法は、「氷温熟成®珈琲」の持ち味を引き立たせるため、ネル(布)ドリップを採用。透明感のあるまろやかな味わいに加え、はちみつのような甘い余韻をお楽しみいただけます。
「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら：
https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSA のサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・髙木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
