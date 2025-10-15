こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
韮崎駅発着！『甘利山タクシー～秋便～』が運行します！
絶景！富士山や甲府盆地の眺望が楽しめる甘利山へ行く『甘利山タクシー～秋便～』が運行されます！
交通アクセスが難しい方も、ハイキングや登山を楽しみたい方も、
秋の紅葉の季節にぜひご利用ください！
詳細・ご予約はこちら！
■日時
2025年10月4日(土曜日)～11月9日(日曜日)の土日祝 限定運行！
■運行時間■1日行き帰り各1便
行き(韮崎駅発)：8時45分
帰り(甘利山発)：15時
▷詳細は公式サイトを ご確認ください。
■料金
片道：2,500/人(税込)(タクシー代、保険料、消費税を含む)
※事前予約カード決済制
■予約
《10月1日(水曜日)9時～受付開始》
▷ご予約は公式サイトからご予約ください。
※行き・帰りとも「前日17時」に予約締切
※お電話でのご予約、
事前予約なしでの当日乗車はできません
■定員
最少催行人数は各便1名からで最大4名まで
■備考
添乗員同行なし
■関連リンク
甘利山
千頭星山
山梨県韮崎市の魅力をご紹介｜甘利山グリーンロッジ♪
標高約1600メートルに位置するキャンプ場併設の市営ロッジ。
日常とはかけ離れた大自然の中で、ロッジ泊やキャンプ、BBQ、登山、サイクリング、星空観察などのアウトドアを楽しむことができます。
ロッジから歩いて30分ほどの甘利山山頂は、6月上旬から中旬にかけて約15万株と言われるレンゲツツジが咲き誇り、富士山や甲府盆地を一望できます。
甘利山グリーンロッジの詳細はこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/syukuhaku_onsen/syukuhaku/6774.html