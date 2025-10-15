韮崎駅発着！

絶景！富士山や甲府盆地の眺望が楽しめる甘利山へ行く『甘利山タクシー～秋便～』が運行されます！

交通アクセスが難しい方も、ハイキングや登山を楽しみたい方も、

秋の紅葉の季節にぜひご利用ください！





詳細・ご予約はこちら！

■日時

2025年10月4日(土曜日)～11月9日(日曜日)の土日祝 限定運行！

■運行時間■1日行き帰り各1便

行き(韮崎駅発)：8時45分

帰り(甘利山発)：15時

▷詳細は公式サイトを ご確認ください。

■料金

片道：2,500/人(税込)(タクシー代、保険料、消費税を含む)

※事前予約カード決済制

■予約

《10月1日(水曜日)9時～受付開始》

▷ご予約は公式サイトからご予約ください。

※行き・帰りとも「前日17時」に予約締切

※お電話でのご予約、

事前予約なしでの当日乗車はできません

■定員

最少催行人数は各便1名からで最大4名まで

■備考

添乗員同行なし

標高約1600メートルに位置するキャンプ場併設の市営ロッジ。

日常とはかけ離れた大自然の中で、ロッジ泊やキャンプ、BBQ、登山、サイクリング、星空観察などのアウトドアを楽しむことができます。

ロッジから歩いて30分ほどの甘利山山頂は、6月上旬から中旬にかけて約15万株と言われるレンゲツツジが咲き誇り、富士山や甲府盆地を一望できます。

甘利山グリーンロッジの詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/syukuhaku_onsen/syukuhaku/6774.html