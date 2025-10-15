赤福、柏高島屋で10月22日（水）～11月4日（火）までPOPUP開催｜赤福が手がける「五十鈴茶屋」の定番商品「コルネ」が初登場

株式会社 赤福伊勢名物「赤福餅」

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2025年10月22日（水）から11月4日（火）までの期間、柏高島屋 本館1階 菓子売場内POPUPスペースにて「POPUPスペースオープニング記念 赤福特別販売会」を開催します。会場では、赤福餅や白餅黒餅をご用意のほか、赤福が手がける和洋菓子ブランド五十鈴茶屋より、つくりたての「コルネ」が柏高島屋に初登場。定番の「あずきコルネ 和三盆クリーム」と、千葉県産さつまいもを使用した「さつま芋コルネ」を販売します。

五十鈴茶屋定番の「コルネ」が柏高島屋に初登場

柏高島屋初登場、千葉県産さつまいもを使用した 「さつま芋コルネ」

今回のPOPUPでは、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」より、会場で焼き上げたサクッと香ばしい生地の「さつま芋コルネ」と「あずきコルネ 和三盆クリーム」をご用意しました。

「さつま芋コルネ」は、千葉県産さつま芋をふんだんに使用した、スイートポテトクリームを香ばしいコルネ生地に包んだ限定のスイーツです。

また、「あずきコルネ 和三盆クリーム」は、全国の催事でご好評をいただいている一品。粒あんの豊かな風味と、和三盆ならではの上品な甘さが絶妙に調和したこだわりのコルネです。

新商品「燦マロン餅」が登場

柏高島屋初登場、やさしい甘さの 「あずきコルネ 和三盆クリーム」

さらに、今秋新発売となる「燦（さん）マロン餅」も登場します。風味豊かに炊き上げた栗あんでやわらかなお餅を包み込み、秋の実りを感じさせる贅沢な味わいに仕立てました。

「燦マロン餅」「燦いちご餅」「燦チョコ餅」は、いちご・カカオ・栗といった太陽の光で育つ“太陽の実”に着目し、“あん”の奥深さを主役に据えた3種の餅菓子です。

手描きの線と色彩で太陽の恵みを表現したパッケージは、世代や国を問わず親しみやすく、贈りものにも最適です。

燦チョコ餅、燦マロン餅、燦いちご餅色彩で太陽の恵みを表現したパッケージ

そのほか季節菓子「季（とき）の羊羹 栗」、「餅どらやき」や「おかげ犬サブレ」など、五十鈴茶屋ならではの和洋菓子を豊富にご用意しました。

秋の訪れを感じさせる味わいと、伊勢の伝統菓子の技術を生かしたラインナップを、柏高島屋の会場でお楽しみいただけます。

餅どらやき季（とき）の羊羹 栗白餅黒餅おかげ犬サブレ

出店概要

出店期間：2025年10月22日(水) ～ 2025年11月4日(火)

出店場所：柏高島屋 本館1階 POP UP SPACE ふらり ザ・スイーツポケット

営業時間：午前10時30分 ～ 午後7時30分 ※最終日は午後7時まで

※赤福餅は、完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合がございます。

■商品概要

【柏高島屋初登場】

・あずきコルネ 和三盆クリーム

香ばしい生地に、たっぷりのあんと和三盆を使った上品なクリームを詰めた定番のコルネ。

・さつま芋コルネ

千葉県産さつま芋のペーストを使ったスイートポテトクリームをサクサクのコルネに詰めた

限定商品。

・燦マロン餅 ※新商品

風味豊かな栗あんでやわらかなお餅を包んだ秋限定の新商品。

・燦いちご餅

いちごの酸味を活かしたあんで粟餅を包み込んだ可憐な味わい。



・燦チョコ餅

やわらかなお餅とチョコあんが調和する濃厚な和スイーツ。

【赤福】

・赤福餅

・白餅黒餅

・赤福ぜんざい（土産）

【五十鈴茶屋】

・餅どらやき

ふんわり生地にやわらかいお餅とこしあんを挟んだ好評のどらやき。

・季（とき）の羊羹 栗

栗と小豆を二層に仕立てた美しい羊羹。

・おかげ犬サブレ

バターをふんだんに使用したサクッと香ばしいサブレ。

五十鈴茶屋

五十鈴茶屋は、株式会社赤福が運営する和菓子ブランドとして1985年（昭和60年）に創業しました。伊勢の豊かな自然と文化を背景に、日本の伝統的な和菓子の価値を守りながらも、現代の嗜好に合わせた新しいスイーツを生み出しています。

五十鈴茶屋は「日本の食文化を豊かにする」「和菓子職人の技術向上」「伊勢の魅力を国内外へ発信する」ことをミッションに掲げ、持続可能な和菓子文化の発展に貢献しています。特に、赤福の伝統を継承しつつ、季節の素材を活かした餅菓子やスイーツを提供し、日本国内はもちろん海外の方々にも和菓子の魅力を伝えることを目指しています。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

オンラインショップ：https://shop.akafuku.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/