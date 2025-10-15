SEOの外部対策を支援する「被リンク獲得代行サービス」を公開
法人のリード獲得支援やホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、SEOの外部対策を支援する「被リンク獲得代行サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/ ）」を2025年10月15日に公開いたしました。
被リンク獲得代行サービスは、お客様のサイトへリンクが設置されるように、お客様のサイトとの関連性が高い、もしくは、信頼性が高いサイトへ働きかけます。
Googleでは有料でのリンク獲得は所謂「有料リンク」と呼ばれ、スパムとして扱われますが、被リンク獲得代行サービスでは、有料リンクは一切ありません。
また、有料リンク以外の「ブラックSEO」と呼ばれるような手法も行いません。
被リンク獲得代行サービスの詳細につきましては、無料でダウンロードできる資料をご用意いたしました。資料では以下のようなことが分かります。
・関連性の高い一般メディアから自然に被リンクを得る方法
・リンク掲載依頼時や返信時における、やり取り内容の具体例
・導入後の運用フローと成果イメージ
SEOの外部対策にお困りのお客様は、以下よりご覧ください。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- 法人のリード獲得支援
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- ホワイトペーパー / プレスリリース / 営業資料 の作成
- インスタグラムPRサービス # Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
