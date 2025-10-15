電磁コイル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月07に「電磁コイル市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電磁コイルに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
電磁コイル市場の概要
電磁コイル市場に関する当社の調査レポートによると、電磁コイル市場規模は 2035 年に約 129 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 電磁コイル市場規模は約 74 億米ドルとなっています。電磁コイルに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電磁コイル市場シェアの拡大は、電気自動車（EV）の生産増加によるものです。電気自動車の世界的な普及が市場拡大を牽引しています。EVパワートレインにおいて、電磁コイルは電動トラクションモーターや車載充電システムなどの重要な部品です。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年には世界の電気自動車販売台数が14百万台に達すると予想されており、これらのコア部品の需要が加速し、コイル市場の成長に直接的な影響を与え、こうした市場傾向を支えることになります。
電磁コイルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electromagnetic-coil-market/56529
5G通信インフラの成長は、ポートフォリオの多様化と拡大への道を開きます。5Gネットワークは、電磁コイルに大きく依存する大規模なインフラのアップグレードを必要とします。さらに、5G基地局の電源、フィルター、RFアンテナも重要です。より高い周波数に対応し、高度な電子部品に電力を供給するには、米国連邦通信委員会（FCC）が規定する5Gの継続的な導入が必要です。これにより、この分野では特殊コイルの需要が生まれ、多面的な機会が生まれます。
しかし、断片的で煩雑な製品規格や認証は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
電磁コイル市場セグメンテーションの傾向分析
電磁コイル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電磁コイルの市場調査は、コイルタイプ別、アプリケーション別、材質別、最終用途産業別、コイル構成別と地域別に分割されています。
電磁コイル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-56529
アプリケーション別に基づいて、自動車、民生用電子機器、産業機械、ヘルスケア、航空宇宙に分割されています。これらのうち、自動車セグメントは2025ー2035年の予測期間中に世界シェアの36.4%を占め、市場を席巻すると予測されています。これは、電気自動車の製造、バッテリー管理システム、回生ブレーキシステムにおける電磁コイルの広範な応用によるものです。
電磁コイルの地域市場の見通し
電磁コイル市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は今後数年間で34%という最大の市場シェアを獲得すると見込まれており、電磁コイル市場は5.5%のCAGRで成長が見込まれています。需要の急増は、デジタルトランスフォーメーションと企業のIT投資、そして部品供給の回復力によるものです。RCEPの署名は、各国が地域全体での製品流通を緩和する上で有利に働き、通信・電子商取引分野に大きな影響を与え、市場の成長を後押ししています。
