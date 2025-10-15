スマートビル通信システムの需要が高まる中、世界のIPインターホン市場は2032年までに倍増すると予想されています。
最新の業界分析によると、世界のIPインターホン市場は力強い成長が見込まれており、2023年の12億1,559万米ドルから2032年には22億5,368万米ドルにまで急拡大すると予測されています。この成長は、スマートビルディング技術、IoT対応セキュリティシステムの急速な導入、そして世界中の都市インフラへの投資増加を背景に、2024年から2032年にかけて7.1%の年平均成長率（CAGR）で推移すると予測されています。
スマートシティとデジタルインフラがIPインターホンの普及を牽引
スマートシティとコネクテッドビルディングの台頭は、世界のIPインターホン市場における最も重要な成長要因の一つです。地方自治体、不動産開発業者、商業施設管理者は、セキュリティ、効率性、そしてユーザーエクスペリエンスの向上を目指し、アナログ通信システムからIPベースの通信システムへの移行を進めています。従来のインターホンとは異なり、IPインターホンはインターネットベースの接続、リモートアクセス、ビデオ統合、リアルタイム通信機能を備えているため、現代のインフラプロジェクトに最適です。
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋諸国では、統合通信・監視システムを重視するスマートインフラへの投資が盛んに行われており、IPインターホンはそこで重要な役割を果たしています。これらのシステムは商業ビルだけでなく、集合住宅、病院、教育機関、交通機関にも導入され、日常業務における重要性が高まっています。
セキュリティニーズの強化が市場成長を牽引
高度なアクセス制御システムへの需要の高まりも、市場拡大の大きな要因となっています。セキュリティ意識の高い組織や不動産所有者は、ビデオ機能、生体認証統合、リモート管理機能を備えたIPインターホンを好んでいます。これらのシステムは双方向通信を提供し、ユーザーはアクセスを許可する前に訪問者を視覚的に確認できるため、職場や住宅の安全確保に不可欠です。
さらに、COVID-19パンデミックによって高まった安全で非接触な通信へのニーズにより、ユーザーの嗜好はデジタル化され遠隔操作可能なシステムへと移行しました。このパラダイムシフトは、シームレスなインターコム通信をサポートするモバイルアプリやクラウドベースプラットフォームの普及によってさらに加速しています。
技術革新が競争環境を変革
業界の主要企業は技術革新に多額の投資を行い、AIを活用した分析、顔認識、クラウド統合、モバイルアプリによる制御などを備えた次世代インターコムソリューションを投入しています。これらの革新は、製品の使いやすさを向上させるだけでなく、複数の拠点を持つ商業施設や高セキュリティゾーンを含むエンタープライズレベルの導入にも役立っています。
新興企業は、中小規模の建物向けにカスタマイズされたスケーラブルなソリューションの提供に注力しており、ハイテクインターコムシステムへのアクセスをさらに民主化しています。オープンソースプラットフォームやAPI対応システムの普及に伴い、デバイスやサードパーティ製セキュリティアプリケーション間の相互運用性は、IPインターコム市場における重要な差別化要因となりつつあります。
