こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都水族館】年に一度の記念日11月11日は「チンアナゴの日」「極めて!チンアナゴ」10月16日（木）から開催
チンアナゴ11匹を見分ける“極めて”難しい神経衰弱大会も
京都水族館（所在地：京都市下京区、支配人：坂野 一義）は、11月11日の「チンアナゴの日※」を記念し、2025年10月16日（木）～12月1日（月）の期間、展示やイベントを通してチンアナゴの魅力をお届けする特別展「極めて!チンアナゴ」を開催しますので、お知らせします。
京都水族館では、11月11日の「チンアナゴの日」を記念し、2016年からチンアナゴの生態や魅力をお伝えする企画を開催しています。今年も、「極めて!チンアナゴ」をテーマに、個体ごとに異なる模様やごはんを食べるようすなど、チンアナゴの生態を詳しく知る展示を行います。2階「ミテッテ」では、チンアナゴにまつわるクイズ動画や体のしくみを解説するパネルをはじめ、京都水族館で飼育している個体をイラストで描いたチンアナゴフォトスポットも登場します。
記念日を間近に控えた11月9日（日）には、京都水族館の姉妹館「すみだ水族館」と中継をつなぎ「チンアナゴ東西統一テスト」を開催します。両館の飼育スタッフがチンアナゴにまつわるクイズを参加者に出題し、東西の1位同士が最終対決を行い「チンアナゴクイズ王」を決定します。飼育スタッフの解説も一緒に楽しめる1日限りのイベントです。
11月11日の「チンアナゴの日」当日には、京都水族館で展示しているチンアナゴの体の模様を見分ける「極めて!チンアナゴ神経衰弱大会」を開催します。個体ごとに模様が異なるチンアナゴをじっくりと観察し、ゲーム感覚でチンアナゴについて知る参加型イベントです。同日、午前11時11分には、「チンアナゴのごはんの時間」を開催します。ごはんの内容や食べる時の観察ポイントなど、飼育スタッフの解説を聞きながらお楽しみいただけます。ほかにも、「〇〇を極めて!チンアナゴ」と題し、飼育スタッフが伝えたいチンアナゴの魅力を自由にお話しするイベントも開催します。
イベント期間中は、本企画の開催を記念した「チンアナゴ・ニシキアナゴのひょっこりマンゴーパフェ」を販売するなど、「チンアナゴの日」を盛り上げます。
11月11日の「チンアナゴの日」は、展示やイベント盛りだくさんの京都水族館で一緒に記念日を楽しみましょう。
※チンアナゴが砂の中から体を出す姿が数字の「1」に似ていること、また群れで生活する習性を持つことから、「1」が最も並ぶ日付である11月11日が「チンアナゴの日」として、京都水族館と同グループのすみだ水族館が2013年に日本記念日協会に認定されました。
1. 「極めて!チンアナゴ」概要
■京都水族館vsすみだ水族館の東西バトル「チンアナゴ東西統一テスト」
2013年に11月11日を「チンアナゴの日」として認定された当館の姉妹館、すみだ水族館と中継をつなぎ、どちらがチンアナゴを知っているかクイズで対決する「チンアナゴ東西統一テスト」を開催します。
イベントでは、両館のチンアナゴを担当する飼育スタッフが登壇し、参加者にチンアナゴにまつわるさまざまなクイズを出題します。最終決戦では、両館のクイズ王同士が対決し、東西の1位を決定します。見事「チンアナゴクイズ王」の称号を得るのは誰なのか、チンアナゴを“極めた”皆さんのご応募をお待ちしています。
開催日時：2025年11月9日（日）午後4時30分～5時30分
料金：無料 ※水族館入場料別。
開催場所：2階「ミテッテ」
定員：11名
申込方法：当館公式ウェブサイト「イベント・体験ページ（https://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html）」から事前申し込み
申込期間：2025年10月16日（木）～10月26日（日）
※応募多数の場合は抽選となります。当選者には10月27日（月）にメールでご連絡します。
■難易度MAX!?京都水族館のチンアナゴを見極めろ!「極めて!チンアナゴ神経衰弱大会」
京都水族館で飼育しているチンアナゴは、じっくり観察すると個体ごとに模様が異なることがわかります。チンアナゴの生態とともに個体ごとの違いも知ってほしいという思いから、ゲーム形式で楽しくチンアナゴを知る“神経衰弱大会”を開催します。
イベントでは、11枚のチンアナゴのトランプを使って神経衰弱ゲームに挑戦します。予選を勝ち上がった3名と飼育スタッフ1名の計4名で決勝戦を行い、チャンピオンを決定します。神経衰弱ゲームの後は、実物のチンアナゴを比べながら観察してみましょう。
開催日時：2025年11月11日（火）午前10時20分～11時05分（予定）
料金：無料 ※水族館入場料別。
開催場所：2階「ミテッテ」
定員：12名
申込方法：当館公式ウェブサイト「イベント・体験ページ（https://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html）」から事前申し込み
申込期間：2025年10月16日（木）～11月1日（土）
※応募多数の場合は抽選となります。当選者には11月2日（日）にメールでご連絡します。
■11月11日午前11時11分は「チンアナゴのごはんの時間」を開催
チンアナゴの日当日の11月11日は、数字の「1」がたくさん並ぶ午前11時11分に「ごはんの時間」を実施します。水流に流れてくるごはんを食べるチンアナゴを観察しながら、飼育スタッフの解説をお楽しみください。
開催日時：2025年11月11日（火）午前11時11分～約10分
※いきものの状況などにより中止する場合があります。
■飼育スタッフが気ままにお話しする「○○を極めて!チンアナゴ」
海水のいきものを担当する飼育スタッフが30分間お話しする「○○を極めて!チンアナゴ」を開催します。イベントは11月1日（土）と22日（土）の2日間開催し、各回登壇する飼育スタッフとテーマが異なります。担当する飼育スタッフが、チンアナゴの特徴的な生態について、他のいきものの例も挙げながらさまざまな視点でお話します。参加者の皆さんと雑談するようなゆるっとしたトークをお楽しみください。
開催日時：2025年11月1日（土）・11月22日（土）
午後5時～5時30分（予定）
料金：無料 ※水族館入場料別。
開催場所：2階「ミテッテ」ワークショップスペース
定員：各回11名 ※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
申込方法：当館公式ウェブサイト「イベント・体験ページ（https://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html）」から事前申し込み
内容：①11月1日（土）「“形”を極める!」（担当：飼育スタッフ 木原）
チンアナゴのように細長い形態のいきものについてクイズを交えて解説します。
②11月22日（土）「“家”を極める!」（担当：飼育スタッフ 澤部）
巣作りするいきものの生態から、巣の意味や形を飼育スタッフが解説します。
申込期間：①2025年10月16日（木）～10月25日（土）
②2025年10月16日（木）～11月9日（日）
※応募多数の場合は抽選となります。当選者には応募最終日の翌日にメールでご連絡します。
■チンアナゴの体のしくみを知る生態パネルが登場
チンアナゴの特徴や生態に関するクイズをモニターで出題します。クイズは、2025年8月に館内で実施した調査を基にしており、正答率80％の簡単なクイズから正答率3％の難題までさまざまです。さらに、チンアナゴの体のしくみをまとめたパネルも登場します。
展示期間：2025年10月16日（木）～12月1日（月）
展示場所：2階「ミテッテ」チンアナゴ水槽横
■水流の強さとチンアナゴの摂食行動の関係性を動画で紹介
巣穴から体を出して生活するチンアナゴの摂食行動について、東北大学大学院生命科学研究科及びJAMSTEC変動海洋エコシステム研究所（WPI-AIMEC）助教授の石川 昂汰氏の研究結果をパネルと映像で紹介します。水流の強さとごはんの食べ方の関係性など、チンアナゴの生態を深掘りして学びましょう。
展示期間：2025年10月16日（木）～12月1日（月）
展示場所：2階「ミテッテ」ワークショップスペース横モニター
■チンアナゴの日を記念したフォトスポットが登場
「チンアナゴの日」を記念した限定フォトパネルが登場します。京都水族館で飼育している特徴的な模様のチンアナゴがごはんのプランクトンを食べるようすをイラストにしました。ごはんは、キラキラと光るライトで演出します。ご来館の記念にぜひ記念撮影をお楽しみください。
展示期間：2025年10月16日（木）～12月1日（月）
展示場所：2階「山紫水明」エリア入り口
2. 「チンアナゴの日」を記念した限定メニューが登場
①チンアナゴ・ニシキアナゴのひょっこりマンゴーパフェ
11月11日が記念日のチンアナゴとニシキアナゴをイメージしたパフェが登場。マンゴープリンと生クリームでオレンジと白の体色が特徴的なニシキアナゴをイメージしました。その上には、白い体に黒の斑点模様が特徴的なチンアナゴをイメージし、白黒のディッピンドッツをトッピング。かわいいマシュマロと一緒にお楽しみください。
販売開始：2025年10月16日（木）
販売場所：かいじゅうカフェ
販売価格：980円（税込み）
※なくなり次第終了。
※販売場所、販売時間など、予告なく内容を変更させていただく場合があります。
②ニシキアナゴのマンゴーフロート
チンアナゴと同じ水槽で暮らすニシキアナゴをイメージしたドリンクを販売します。ごろっとした食べ応えのあるマンゴーにカルピスソーダ®を注ぎ、その上にはソフトクリームとマンゴーソースをかけました。ストローには、チンアナゴとニシキアナゴがゆらゆら揺れるオリジナルチャームをつけており、おみやげとしてお持ち帰りいただけます。
販売開始：2025年10月18日（土）
販売場所：スタジアムカフェ
販売価格：1,111円（税込み）
※なくなり次第終了。
※販売場所、販売時間など、予告なく内容を変更させていただく場合があります。
※京都水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
京都水族館 企画広報チーム 杉山・吉永
TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
関連リンク
京都水族館
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
