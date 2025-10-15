消えゆく神棚文化に新しい選択肢。『壁に貼れるシート型神棚』誕生までの88話を四コマ漫画で公開、Makuakeで48時間達成！

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、「お神札をどう祀ればよいのか分からない」という日常の悩みをきっかけに開発した『壁に貼れるシート型神棚』を、応援購入サービスMakuakeにて先行販売し、開始から48時間で目標金額を達成しました。生活雑貨500アイテムを扱う当社の中でも異質な存在となる本商品は、“売れないのでは”という懸念を覆し、多くの共感を呼んでいます。

■工具不要！壁に貼って使える、新しいカタチの簡易神棚。

住宅のコンパクト化やインテリアの洋風化により、神棚を置く家庭は年々減少しています。

そんな中、「神棚を置く場所がない」「お神札をどう祀ればいいのか分からない」と悩む声に応える形で、現代の暮らしに寄り添う“壁に貼れるシート型神棚”が誕生しました。

■開発の原点は「しおり代わりのお神札」

ある日、読みかけの本にお神札をしおり代わりに挟んでいた――。

今思えば違和感のある扱いでしたが、その体験が大きな気づきにつながりました。

現代の暮らしでは、「神棚を置く場所がない」「祀り方が分からない」と悩む人が少なくありません。

私たちもその一人であり、だからこそ“現代の生活に合った新しい神棚”をつくろうと決意しました。

（四コマ漫画より引用：https://x.com/KANSHA_aimedia2）

■社内では「売れない」と言われても

工具も場所もいらず、誰でも祀れる神棚を目指して、試作を繰り返しました。長年、生活雑貨の開発を手がけてきた担当者には、「必ず形にできる」という揺るぎない信念がありましたが、社内では「本当に売れるのか」と懐疑的な声も少なくありませんでした。

それでも諦めることなく、開発の過程を88話の四コマ漫画としてSNSで連載（現在も更新中）。

試行錯誤の日々をコミカルに描いたこの連載は、「共感できる」「応援したくなる」と少しずつ支持を集め、やがてMakuakeでの挑戦へとつながっていきました。

（四コマ漫画より引用：https://x.com/KANSHA_aimedia2）

誕生した『壁に貼れるシート型神棚』

完成した『壁に貼れるシート型神棚』は、狭い住まいでも壁に貼るだけで簡単に祀れる設計です。

■宮大工と神社の協力で完成。伝統と現代をつなぐ神棚に

デザインは宮大工「大田工房」が手がけた神棚をもとに、神社建築の匠の監修を受けて製作。

さらに、山口県岩国市の「白崎八幡宮」にて令和式の祈祷を受け、伝統的な敬意を形にしています。

「正しい祀り方を否定するのではなく、現代の暮らしに寄り添った新しい選択肢を提供する」

――そんな想いが込められています。

■Makuakeで11月16日まで応援購入受付中

現在、『壁に貼れるシート型神棚』は応援購入サービス「Makuake」で先行販売中です。

【プロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/aimedia-12/

プロジェクト名：“本格神棚”が、壁に貼れるシートに進化！1分で完成するお祀りスペース！

出品期間：2025年9月26日（金）～2025年11月16日（日）

■商品仕様

