バニラスイーツ専門店『Hugh Morgan』秋季限定「モンブラン・ヴァニーユ」が10月16日より登場！

Hugh Morgan株式会社

バニラスイーツ専門店「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」は、2025年10月16日（木）より、新商品「モンブラン・ヴァニーユ」を発売いたします。

ギフトや自分へのご褒美にふさわしい、秋だけの特別なスイーツをお楽しみください。

モンブラン・ヴァニーユ

香り高く、とろけるような余韻が広がる、大人のための特別なモンブラン。



やわらかなヴェールのようなフォルムに、芳醇なバニラと栗の香りをそっと包み込みました。

ひと口ごとにバニラと栗が溶け合い、まるで“香りと味わいをやさしく纏う”ように、しっとりと贅沢な余韻が広がります。

発売日：2025年10月16日（木）

価格：税込 \985

バニラと栗が織りなす、季節限定モンブラン。

香り高いバニラムースの中心には、濃厚でなめらかな洋栗のマロンブリュレを閉じ込めました。

ブリュレの中には刻んだ栗の甘露煮を忍ばせ、栗ならではの食感と風味を一層引き立てています。

トップには国産和栗ペーストを使ったモンブランクリームを絞り、洋栗と和栗、二つの栗の魅力を贅沢に味わえる仕立てに。

ムースにはマダガスカル産タヒテンシス種のバニラを使用し、その芳醇な香りが全体を包み込みます。

マロンブリュレとモンブランクリームには、栗と好相性のラム酒を加え、味わいに奥行きとキレを添えました。

軽やかな食感のダクワーズを合わせることで、伝統的なモンブランとは異なる、洗練された新しい味わいに。

バニラが導く、心ほどける秋のひとときをお楽しみください。

＜販売場所＞

Hugh Morgan 日本橋三越本店：日本橋三越本店 本館地下1階

Hugh Morgan 六本木店：東京ミッドタウンガレリア 1F イセタンサローネ

※店頭販売のみとなります。

【本件に関するお問い合わせ】

Hugh Morgan（ヒュー・モルガン） 広報担当

pr@hughmorgan.co.uk

■『Hugh Morgan』店舗詳細

・Hugh Morgan 日本橋三越本店

営業時間：午前10時～午後7時30分（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下1階

・Hugh Morgan 六本木店

営業時間：11:00～20:00（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

※6月中は一部営業時間が変更になる場合がございます。

場所：東京ミッドタウンガレリア 1F イセタンサローネ

－バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして－

バニラは、16世紀の英国女王エリザベス一世の侍医ヒュー・モルガンによって単独の香料として確立されました。中米原産のスパイスの一つだったバニラは、彼の手により王室や上流階級で広まり、ヨーロッパ全域で香水や菓子に使われる高貴な香料へと発展。彼の創造性を称え、私たちは“バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして歩んでいます。

バニラはプランフォリア品種（「バーボン（ブルボン）・バニラ」などが含まれる）とタヒテンシス（タヒチ・バニラと同義）品種を中心に世界で愛されていますが、実は発祥地のアメリカ大陸、プランフォリア品種の生産の中心地であるアフリカ、そしてタヒテンシス品種の生産の中心地であるアジアのそれぞれで生産されるバニラには香りに大きな違いがあることはあまり知られていません。

私たちは、「Elegance」／「Classic」／「Dawn」の３つのコンセプトに沿って、毎年それぞれの対象エリアから最もブランドコンセプトに合う高品質なバニラを選定します。

私たちは世界の様々な生産地のバニラを厳しい基準で選別し、極めて質の高いバニラを使用したスイーツを提供します。

パティシエ

牛山 太平 プロフィール

『マンダリンオリエンタル東京』での修業を経て、「Hugh Morgan」パティシエに就任。

ピュラトスジャパン主催「カカオトレースコンテスト2021」優勝、他国内コンテストにて受賞歴あり。

馴染みがある様で実はまだ深くは知られていない、バニラが持つ奥深い香りや風味の魅力を美味しいお菓子を通して1人でも多くの方に伝えたいと考えています。

厳選した最高級のバニラを使用し、その芳醇な香りと味わいを最大限に引き出すことで、これまでにないバニラの世界をお届けします。

ブランドディレクター

桜乃 彩音 プロフィール

2002年宝塚歌劇団に入団。06年に花組トップ娘役に就任。10年に「虞美人-新たなる伝説-」で退団。

退団後は帝国劇場「新春滝沢革命」明治座「京の蛍火」また、ドラマ「執事西園寺の名推理」など舞台や映像で女優として活動する傍ら、2022年のブランド立ち上げよりHugh Morganのブランドディレクターとして参画。自身の表現力と感性を活かし、コンセプト設計からビジュアルディレクションまで、ブランドの世界観づくりに携わっている。

URL：https://hughmorgan.co.uk/

Instagram：https://www.instagram.com/hughmorgan_vanilla/

X：https://x.com/Hugh_Morgan_