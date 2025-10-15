こだわりは保温性と毛布のようなやさしい肌触り「comfort／コンフォート」の「裏起毛インナー」オンライン限定で発売中

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）は、「comfort／コンフォート」の保温機能を備えた防寒アイテムを展開する「hotto comfort／ホットコンフォート」カテゴリから「裏起毛インナー」を2025年10月8日（水）にオンライン限定で発売しました。裏起毛インナーは保温性と毛布のようなやさしい肌触りにこだわったアイテムです。アツギオンラインショップでは１点から送料無料が適用され、一緒にお買い求めいただいた他の商品も送料無料となります。

■保温性×肌触りのよさを重視した裏起毛インナー

「コンフォート」の保温機能を備えた防寒アイテムを展開する「ホットコンフォート」カテゴリから、オンラインショップ限定でインナーアイテムを発売しました。ホットコンフォートが提案するあたたかさと肌触りの良さを新商品「裏起毛インナー」にも詰め込みました。保温性とまるで毛布のようなやさしい肌触りを重視した裏起毛インナーは、寒い日につい手に取りたくなるアイテムです。

■アイテム特徴

毛足の長い濃密なシャギーを使用

あたたかさの秘密は、毛足の長い濃密なシャギー。長い毛足の中に空気を含むことで、空気の層をつくり保温性がアップします。肌側全面に起毛素材を使用しているのも嬉しいポイントです。

顔をうずめたくなるような心地よさ

毛足の長い起毛素材をふんだんに使用することで、まるで毛布のようなやさしい肌触りに仕上げました。少し肉厚でなめらかな生地感もこだわりのポイント。思わず顔をうずめたくなるような心地よさです。

■トップスとしても活躍

適度なハリ感と着ぶくれ感のない程よい厚みのある生地は、肌着感がないためデイリー使いのトップスとしてもお使いいただけます。シャツやカーディガンを羽織ったり、デニムパンツなど定番ボトムとも合わせやすいアイテムです。ブラックとオークグレーの2カラー展開です。

■商品概要

商品名：裏起毛Uネック8分袖インナー

商品番号：NA48500N

サイズ展開：S、M、L、LL

カラー展開：ブラック、オークグレー（全2色）

価格：2,420円（税込）

アツギオンラインショップ：https://www.atsugi-styleup.jp/shop/g/gNA48500N-S-010101/

2025年10月8日（水）発売

ECモール：楽天市場、Yahoo！ショッピング、Amazon、Qoo10などで10月上旬より順次発売中

■アツギオンラインショップ公式SNSアカウント 限定商品やお得な情報を発信中！

LINE：@atsugi_onlineshop(https://page.line.me/aql2228b?openQrModal=true)、 Instagram：＠atsugi_official_webshop(https://www.instagram.com/atsugi_official_webshop/)

■comfort／コンフォート ブランド概要

ブランド名：comfort／コンフォート

商品展開：レッグウェア…全19型

インナーウェア…全1型

価格：レッグウェア…1,430～2,640円（税込）

インナーウェア…2,420円（税込）

主な販売経路：量販店、百貨店、オンラインショップなど

（インナーウェアはオンラインショップ限定の取り扱い）

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。