令和ロマンが史上初の2連覇を成し遂げた「M-1グランプリ2024」を Leminoにて配信決定！

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年10月16日（金）24:00より、「M-1グランプリ2024」を配信いたします。

(C)朝日放送テレビ/ 吉本興業

視聴ページ：https://bit.ly/4pXT7zD

記念すべき20回目の開催となった「M-1グランプリ2024」は、史上初の2連覇で令和ロマンが王者に輝き、幕を閉じました。令和ロマン、バッテリィズ、真空ジェシカ、エバース、ヤーレンズ、トム・ブラウン、ダイタク、マユリカ、ジョックロック、ママタルトの10組により戦われた決勝戦の模様を、何度でもお楽しみください。

さらにLeminoでは、「M-1グランプリ2024」をさらに楽しめる特別番組や「M-1グランプリ」過去大会のアーカイブも配信中です。本編とあわせてぜひご覧ください。

■作品概要

・タイトル：M-1グランプリ2024

・配信日時：2025年10月16日（木）24:00～

・出演：エバース/真空ジェシカ/ジョックロック/ダイタク/トム・ブラウン/ママタルト/バッテリィズ/令和ロマン/ヤーレンズ/マユリカ

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000035/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-M1LP-1015視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkZGU=?pit_git_type=PIT&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-M1-1015

■LeminoではM-1グランプリ2024関連作品も配信中！

キラリと光るマヂカルスターを探せ！2024(C)朝日放送テレビ/ 吉本興業

・出演者：マヂカルラブリー

・番組概要：M-1グランプリ2024の一回戦・10330組の漫才から、大きなインパクトを残した「マヂカルスター」を2020年王者・マヂカルラブリーが選ぶ企画！

・視聴リンク：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4Yjc=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-magicalstar-1015(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4Yjc=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-magicalstar-1015)

M-1グランプリ ファイナリスト同窓会(C)朝日放送テレビ/ 吉本興業

・出演者：チュートリアル/トータルテンボス/ザ・プラン９/笑い飯/ナイツ/スリムクラブ

・番組概要：M-1グランプリの“あの頃”を語り合うスペシャル番組！２００６年同窓会は、チュートリアル・トータルテンボス・ザ・プラン９。２０１０年同窓会は、笑い飯・ナイツ・スリムクラブ。各年のファイナリストたちがM-1の裏側を語り尽くす！

・視聴リンク：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4YjY=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-finalist-1015(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4YjY=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-finalist-1015)

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。