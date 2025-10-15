【Afternoon Tea】11/1紅茶の日から「ティーフェス2025」開催！イギリス菓子から着想「アップルクランブルチャイ」、秋の味覚を楽しむ「焼き芋メープルチャイ」など新作デザートチャイ3種

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するアフタヌーンティー・ティールームは、紅茶の日を記念したTEAイベント「ティーフェス2025」を、11月1日（土）から11月12日（水）まで開催します。

◆アフタヌーンティーブランドサイトニュースページ：

https://www.afternoon-tea.net/article/tearoom-campaign/teafes2025

- りんご、焼き芋、栗を楽しむ、新作のデザートチャイ3種

1981年創業のティーブランド「アフタヌーンティー・ティールーム」では、世界中の産地から茶葉を厳選。お茶本来の美味しさが楽しめるストレートティーやフルーツ、ハーブ、スパイスを組み合わせたアレンジティーなど、様々なティードリンクを展開しています。

濃厚で甘みのあるアッサムで作ったインド風ミルクティー「チャイ」は、長年アフタヌーンティーファンから愛されている定番人気メニューです。

この秋の「ティーフェス2025」ではその定番チャイに加えて、イギリス発祥のホームメイドスイーツをイメージした「アップルクランブルチャイ」、秋の味覚“焼き芋”とメープルゼリーでデザート仕立てにした「焼き芋メープルチャイ」、別添えの“マロンホイップ”を加えることで栗スイーツのような濃厚さが楽しめる「マロンクリームチャイ」の新作3種が登場。新たなチャイの魅力を発信します。

また、「紅茶でPEACEな一日を」という想いで実施する《ドネーション企画》では、ティーフェス限定チャイ1杯ご注文につき20円をインドやバングラデシュで教育支援を行う「ESAアジア教育支援の会」に寄付し、ダージリン地方のコミュニティをサポートします。

※TEA FES（ティーフェス）とは、“紅茶の美味しさを多くの人に体験してほしい”とアフタヌーンティー・ティールームが2017年から開催しているTEAイベントです。

- ティーフェス限定の紅茶スペシャルBOXやベイカリーアイテム

Mimi Kimさんイラストの缶に、多彩なお茶とティーチケット5枚を詰め合わせた「Tea for Peace BOX」や、ベイカリーで販売する「アメリカンマフィン 紅茶＆りんご」、「栗のクイニ―アマン」もティーフェス限定で発売します。

詳しくは、アフタヌーンティーブランドサイトにて。

ティーフェス限定 デザートチャイ3種

NEW

■商品名：アップルクランブルチャイ

■価格：1,100円（税込）

■販売期間：11月1日（土）～11月12日（水）

■商品説明：

コクのあるチャイに、シナモン風味のアップルフィリング、自家製の紅茶クランブル、ホイップをトッピング。

NEW

■商品名：焼き芋メープルチャイ

■価格：1,100円（税込）

■販売期間：11月1日（土）～11月12日（水）

■商品説明：

こっくりとした焼き芋ペーストの優しい甘さが広がるチャイに、メープルシロップ入りのジュレを合わせました。

NEW

■商品名：マロンクリームチャイ

■価格：1,100円（税込）

■販売期間：11月1日（土）～11月12日（水）

■商品説明：

渋皮栗のペーストを合わせて濃厚でクリーミーなマロンチャイに仕上げました。栗をトッピングしたマロンホイップとともに。

定番チャイ

●チャイ（ホット／アイス）

…濃厚で甘みのあるアッサムで作ったコクのあるインド風ミルクティー。

●チャイクリームフロート

…コクのあるインド風ミルクティー“チャイ”に、バニラアイスを浮かべて。

価格：各950円（税込）

※数量限定のため、なくなり次第終了します。食材等の都合により、予告なく展開店舗や実施期間が変更になる場合がございます。

Afternoon Tea ドネーション企画

アフタヌーンティー・ティールームは、「紅茶でPEACEな一日を」という想いから今年もドネーションを実施します。

ティーフェス限定の「アップルクランブルチャイ」「焼き芋メープルチャイ」「マロンクリームチャイ」をそれぞれ一杯ご注文につき20円を「ESAアジア教育支援の会」に寄付し、紅茶農園がある

ダージリン地方の「セントメリー校」に通う子どもたちの教育支援に役立てていただきます。

＊「ESAアジア教育支援の会」…バングラデシュとインドで教育支援を行っている認定NPO法人

ティーフェス限定 紅茶のスペシャルBOX

NEWデザイン

■商品名：Tea for Peace BOX

■価格：5,000円（税込）

■販売期間：11月1日（土）～数量限定のため、なくなり次第終了

■商品説明：

「より気軽にたっぷりのお茶を楽しんでいただきたい」という想いから生まれた紅茶の日を記念したスペシャルBOX。アフタヌーンティー・ティールームがおすすめするお茶7種類（21個）と限定お茶2種類（4個）、ティーチケット5枚を、Mimi Kimさんイラストの缶に詰め合わせました。ぜひ、自分だけのお気に入りのお茶を見つけてください。

＊ティーバッグ7種（アフタヌーンティーブレンド、イングリッシュミルクティーブレンド、ダージリン、アッサム、アールグレイ、アップル、シャルドネ シャルドネ香料使用）×各3個

＊限定ティーバッグ2種（ストロベリースパイスチャイ、マロンほうじ茶チャイ）×各2個

＊ティーチケット（5枚／有効期限2026年11月30日）※全国のアフタヌーンティー・ティールーム、ラブアンドテーブルでご利用いただけます。

＊Mimi Kimデザイン缶

アーティスト：Mimi Kim

ロサンゼルスを拠点に活動する韓国出身のイラストレーター。グリーティングカードやノート、カードなど、洗練されながらも心あたたまるデザインの文具ブランド「Clap Clap」を展開。自然の美しさを感じる商品作りを大切にし、手紙を通じて思いを伝えることを目指している。

＜販売店舗＞

アフタヌーンティー・ティールーム、アフタヌーンティー・ベイカリー、アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル（一部店舗を除く）

アフタヌーンティー オンラインストア：https://shop.afternoon-tea.net/shop/ （発売日当日は12：00～販売開始）

※店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。数量限定のため、なくなり次第終了します。

ティーフェス限定 ベイカリーアイテム

NEW

■商品名：アメリカンマフィン 紅茶＆りんご

■価格：432円（税込）

■販売期間：11月1日（土）～11月12日（水）

■商品説明：

紅茶と相性の良いりんごとラムレーズンをマフィン生地に合わせて焼き上げました。トッピングのシナモンクランブルがアクセント。

■商品名：栗のクイニ―アマン

■価格：400円（税込）

■販売期間：11月1日（土）～11月12日（水）

■商品説明：

ブルターニュ地方の伝統菓子。渋皮入り栗のクリームをクロワッサン生地で包み焼き上げました。

上記のほか、季節限定パンやスコーン6個を詰め合わせたティーフェス限定の「ティータイムパンバッグ」1,458円（税込）も発売します。

＜販売店舗＞

アフタヌーンティー・ベイカリー、およびベイカリー併設のティールーム

※数量限定のため、なくなり次第終了します。

※食材等の都合により予告なく展開店舗や実施期間が変更になる場合がございます。

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious! 美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。

アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト https://www.ivy-company.jp/