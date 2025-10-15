PDF編集ソフトPDNobで大学FAFSA申請をサポート‐特別割引キャンペーンを実施

FAFSA申請をサポートするPDNobの期間限定キャンペーン

毎年秋に行われる大学のFAFSA申請に向けて、多くの学生が申請書類の作成やPDFフォームへの入力を行います。

PDF編集ソフト「Tenorshare PDNob」は、こうした学業関連の書類作成をより効率的に行えるよう、特別割引キャンペーンを実施します。

キャンペーン期間中、ユーザーは次の特典を利用できます。

終身ライセンス55％OFF

一度購入すれば無期限で利用可能。学生時代から卒業後まで、長期的に活用できます。

1年プラン購入で3ヶ月無料追加

通常12ヶ月のライセンス期間に3ヶ月を追加し、合計15ヶ月の利用が可能になります。

キャンペーン詳細はこちら ➤ http://bit.ly/3KRlMpI(http://bit.ly/3KRlMpI)

Tenorshare PDNobについて

「Tenorshare PDNob」は、シンプルな操作性と高度な編集機能を兼ね備えたオールインワン型PDF編集ソフトです。

初心者からビジネスユーザーまで幅広く利用でき、PDF文書の作成・編集・変換・結合・分割・注釈・署名など、あらゆるPDF作業をこの一本で完結できます。特にFAFSA申請書や大学提出書類など、フォーマットが複雑なPDFフォームへの入力にも最適化されています。

公式HPより無料DL可能 ➤ http://bit.ly/3KRlMpI(http://bit.ly/3KRlMpI)

主な機能

PDFファイルの直接編集

PDF上の文字や画像をワード感覚で自由に編集可能。テキストの追加、削除、フォント変更、画像の挿入・置換などをスムーズに行えます。

OCR（文字認識）機能

スキャンされた画像PDFを自動的にテキスト化し、検索・コピー・再編集を可能にします。手書きや印刷書類をそのまま電子データに変換できるため、紙の申請書を扱う学生や教育機関にも便利です。

PDFの結合・分割・圧縮・変換

研究資料や申請ファイルを一つにまとめたり、不要なページを削除したりする作業もワンクリックで完了。Word、Excel、PPT、画像など多様な形式との相互変換にも対応しています。

パスワード保護PDFの編集解除

閲覧制限や印刷制限が設定されたPDFでも、セキュリティルールを維持した上で安全に編集や印刷が行えます。

電子署名・スタンプ機能

FAFSA申請や各種契約書類などに必要な署名を、電子的に追加可能。ペーパーレスで正式な署名プロセスを完結できます。

学生・教育関係者へのメリット

Tenorshare PDNob(http://bit.ly/3KRlMpI)は、学生・教授・職員など教育関係者が日常的に扱うPDF業務を効率化します。

FAFSA申請書や奨学金関連書類、履修登録フォーム、推薦状、レポートなどの作成・提出時において、PDF上での入力・修正・署名作業をスムーズに行うことができます。

また、オンライン・オフラインの両方に対応しているため、学内ネットワーク外や出先でも安定した作業が可能です。クラウド連携機能により、保存・共有も容易で、共同研究やグループ課題にも活用できます。

さらに、インターフェースが直感的に設計されているため、初めてPDF編集ソフトを使用する学生でも短時間で操作を習得できます。教育現場におけるデジタル書類の効率的な管理を支援し、紙の使用削減や業務効率化にも寄与します。

キャンペーン概要

実施期間：2025年10月10日（金）～2025年10月23日（木）

対象製品：Tenorshare PDNob（Windows/Mac）

内容：

・終身ライセンス 55％OFF

・1年プラン購入で3ヶ月無料追加

Tenorshare PDNobの入手方法は？

対応OS：Windows 10 以上に対応 / macOS 10.0 - 26をサポート

ダウンロード方法：公式サイトより、無料体験版を含む最新版の Tenorshare PDNob Mac版 を簡単にダウンロードいただけます ➤ http://bit.ly/3KRlMpI(http://bit.ly/3KRlMpI)

製品操作ガイド：https://www.tenorshare.jp/guide/how-to-use-pdnob-pdf-editor.html

【会社概要】

会社名:Tenorshare

お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/

ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/pdf-editor-software-free-download.html

公式Twitter(ツイッター)：https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan