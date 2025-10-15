ラクスが提供する「配配メール」「メールディーラー」の2製品が「Japan IT Week 秋 2025」と同時開催の展示会「Japan DX Week 秋 2025」に出展

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「配配メール」と問い合わせ管理システム「メールディーラー」は、2025年10月22日(水)～24日(金)に幕張メッセで開催される「Japan DX Week 秋 2025」に出展いたします。

「Japan DX Week 秋 2025」は、「AI・業務自動化展」「社内業務DX EXPO」「データドリブン経営 EXPO」「現場DX EXPO」の4つの展示会で構成される日本最大級のDX総合展です。AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXは多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。

「配配メール」「メールディーラー」が出展する「社内業務DX EXPO」は、現代のビジネス環境における社内業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するための総合的な展示会で、企業の生産性向上や業務効率化を目指して最新のテクノロジーやソリューションを紹介します。

出展期間中「配配メール」「メールディーラー」のブースでは、営業活動やマーケティング活動を効率化するためにご活用いただける、見込み客へのアプローチ方法やお問い合わせ対応機能などをご紹介いたします。実際の操作画面などもご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/108_1_50ea07ee86d440cc1b8b4cb93268e8ea.jpg?v=202510151128 ]

▼来場事前予約はこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1497356719531233-RTI

出展製品

メールマーケティングサービス「配配メール」

「配配メール」は、メールマーケティングにおける実践的なノウハウを提供するサービスです。

専門的な知識がなくとも簡単にHTMLメールが作成できるエディタ機能や、開封率やクリック率がひと目でわかる効果測定機能、質の高い企業リストをダウンロードできるオプションなどメール配信に必要な幅広い機能を提供しています。

また、商談獲得に特化した「配配メールBridge」では、自社サイトの指定したページに顧客が来訪したことを検知する機能やホットリード抽出機能など、見込み客発掘に役立つ機能を備えており、専任サポートの体制も整っているため、効率的な顧客獲得を支援します。

▼配配メール 公式サイト

https://www.hai2mail.jp/

問い合わせ管理システム「メールディーラー」

「メールディーラー」は、info@やsupport@などの代表アドレスやメーリングリストでのメール対応の管理をラクにするクラウド型の問い合わせ管理システムです。

複数名でメール対応をしていると起こりやすい「メールの見落としや対応漏れ」「Cc共有メールでの煩雑化」などを防ぐことができ、人的ミスの防止や業務効率向上に役立ちます。

また受信したメールの内容をAIが分析し、クレームリスクのあるメールを事前に検知する機能も搭載しているのでクレームの発生を未然に防ぐことも可能です。

今年7月には、担当者が返信の要点を入力するだけで、AIがビジネス文書として整ったメールを即時生成する「カスタム生成」をリリース。AIエージェント機能についてはさらなる拡充が予定されており、蓄積された過去の対応履歴やFAQなどのナレッジをもとに、最適な回答を自動生成する「自動生成」のリリースも直近で予定しております。

実際の活用イメージなども先行してご案内させていただきますので、ぜひブースにお立ち寄りください。

▼メールディーラー 公式サイト

https://www.maildealer.jp/

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp