タカヤ株式会社「第27回図書館総合展2025」に出展

タカヤ株式会社

タカヤ株式会社（本社：岡山県井原市井原町、代表取締役社長：岡本 龍二）は、2025 年10月22日（水）～10月24日（金）にパシフィコ横浜で開催される「第27回 図書館総合展」に出展いたします。

展示会概要

開催日 ： 25年10月22日(水) ～ 24日(金) 10:00～18:00

会場 ： パシフィコ横浜 ホールC

(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

ブース ： 小間番号＜３４＞

参加料 ： 無料

会場ご来場、オンライン参加自体には事前手続きは不要です。

会場内イベント、オンラインイベントへの参加には申込・予約が必要となります。

出展概要

タカヤ株式会社は1918年創業の岡山県井原市に本社がある国内電子機器メーカーです。

RFID製品「TR3シリーズ」「TR3Xシリーズ」は、図書館運営の効率化・サービス向上を支えるIC機器として、2006年の初回導入を皮切りに多くの自治体様にご利用いただいております。

今回の展示会では、図書館用IC機器をHF帯・UHF帯ともにフルラインナップで展示いたします。

書棚アンテナ、蔵書点検用ハンディ、カウンター用アンテナなど、すべての機器をご体験いただけます。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

■展示品（一例）

図書館様向けIC機器一覧 詳細 :https://www.product.takaya.co.jp/rfid/scene/library.html

・書棚アンテナで予約本の位置を管理！ 詳細はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=THxoFNteIoE&list=PL9raeL27F7iCTy3PgpNMB2-xshMLKTAAg&index=6)

・透明でスタイリッシュなセキュリティゲート！ 詳細はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Y_mV0aSnKPA&list=PL9raeL27F7iCTy3PgpNMB2-xshMLKTAAg&index=1)

・置くだけで一括処理できる自動貸出機 詳細はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=PJmRyWkqvq8&list=PL9raeL27F7iCTy3PgpNMB2-xshMLKTAAg&index=5)

・ハンディで蔵書点検のスピードＵＰ！ 詳細はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=D216qp9gkIM)

会社概要

1894年創業の織物業、高屋織物から発展し、1966年に電子機器部が創設され

トランジスタ・ラジオの組立を開始。

現在は、電子機器関連の受託生産事業(EMS)の他、インサーキットテスタ(プリント基板検査装置)、

RFID関連機器、万引き防止装置などのストアセキュリティ製品の製造・販売、ITコンサルティング・システムソリューションなど、各種エレクトロニクス事業を国内外で積極的に展開しています。

称号 ： タカヤ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 岡本 龍二

本社所在地 ： 岡山県井原市井原町661-1

設立 ： 大正7年(1918年) 9月2日

資本金 ： 1億円

事業内容 ：

・RFID関連製品とストアセキュリティ万引き防止装置の開発・製造・販売

・電子機器関連製品の企画・開発・調達・製造

・インサーキットテスタの製造・販売

・ソフトウェア受託開発などＩＴソリューション

・オフィスソリューション・事務機器販売

オフィシャルサイト：https://www.takaya.co.jp/

RFID製品サイト：https://www.product.takaya.co.jp/rfid/

図書館ユーザー様向け製品サイト：https://www.product.takaya.co.jp/rfid/scene/library.html

お問い合わせフォーム：https://www.product.takaya.co.jp/rfid/contact/contact.html