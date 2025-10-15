スタディングが「クウゼン（KUZEN）」を導入し、「データと対話」の伴走サポートで「講座選びの孤独」を解消。顧客体験を革新し、ナーチャリングを強化。

株式会社クウゼン

株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役：太田匠吾）が提供するLINE拡張ツール「KUZEN（クウゼン）」が、KIYOラーニング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：綾部 貴淑）が運営するオンライン資格講座「スタディング」の公務員講座を含めた複数講座に導入されました。オンライン学習業界の課題である「学習者の孤独」に対し、その入口となる講座選択の段階からパーソナルな伴走サポートを提供。データと対話を組み合わせた新しいコミュニケーションでナーチャリングを強化し、メッセージ開封率の大幅な向上を実現しました。

導入の背景

リスキリング需要の高まりを受け、オンライン学習市場が拡大する一方、競争の激化により、ユーザー一人ひとりとの関係構築が成功の鍵となっています。オンライン学習における最大の課題は、受講中に孤独を感じ、学習を継続できなくなることです。この課題の根源は、実は学習開始前の「どの講座を選べば良いか分からない」「本当に続けられるだろうか」といった不安や孤独感から始まっています。

オンライン資格講座「スタディング」では、従来の画一的なメール案内では、この学習開始前の不安に寄り添うことが難しく、多様化する学習者のニーズ、特にデジタルネイティブ世代である若年層の期待に応えられないと感じていました。そのため、個々の興味関心に寄り添うパーソナルなコミュニケーションへの転換が急務でした。

この課題を解決するため、LINEの活用を検討。WEB行動履歴や自社データの活用によるパーソナライゼーションが可能になる点が決め手となり、LINE拡張ツールクウゼン（KUZEN）の導入を決めました。

施策の運用と成果

クウゼン（KUZEN）導入により、これまで仮説ベースで行っていたナーチャリング施策を、Webサイトの行動履歴などに基づいたデータドリブンな運用へと転換しました。また、ユーザーの興味関心を正確に捉えた高精度なセグメント配信が可能になり、メッセージ開封率は大幅に向上しました。

さらに、効率的なBotと有人チャットを組み合わせたハイブリッドなコミュニケーションを設計。Botが希望講座や受験年度といった基本情報をヒアリングして最適な講座を自動提案し、より深い相談を希望される方には、専門知識を持つ講座担当の講師との1to1チャットへシームレスに繋ぎます。この仕組みにより、購入前の不安解消から学習中の相談まで、一人ひとりのキャリアプランに寄り添う伴走型サポートを実現。ユーザーが納得・安心して受講できる信頼関係を築き、講座購入後も学習継続を強力に後押ししています。

今後の展望-ご担当者様からのコメント

スタディング事業部 公務員・語学・医療ユニット ユニット長 澤田様

スタディング事業部 マーケティング部 小林様



今回の成功をもとに、まずはLINEを中心としたコミュニケーション戦略を、他の講座へも展開し、サービス全体的な顧客体験の向上を目指します。

将来的には、自社の基幹システムとの連携をさらに深め、講座の検討段階から受講中、そして資格取得後に至るまで、LINE上でシームレスにサポートすることを目指します。

その実現のため、クウゼン（KUZEN）をデータ活用の基盤とし、例えばユーザーの受講ステータスに応じて次のステップとなる講座を提案するなど、一人ひとりに寄り添ったアプローチを強化していきます。これにより、ユーザーとのエンゲージメントをさらに深め、LTV（顧客生涯価値）の最大化を図ってまいります。

LINE公式アカウント「スタディング」情報処理講座QRコード

https://liff.line.me/1654477658-VGeOwB0d?sl=e6df5da5df

クウゼン（KUZEN）導入事例

https://kuzen.io/case/detail/kiyolearning

クウゼン（KUZEN）サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」は企業のマーケティング効果の最大化や業務効率化、DX化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず600社以上の企業に導入されております。

サービスサイト：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

設立： 2010年1月

代表取締役：綾部 貴淑

所在地： 〒100-0005 東京都千代田区永田町2丁目10番1号 永田町山王森ビル4階

事業内容： ビジネスパーソン向け教育コンテンツおよび教育サービスの企画、制作、販売、運営

コーポレートサイト ：https://www.kiyo-learning.com/

スタディングサービスサイト：https://studying.jp/

設立： 2015年2月

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発および運用、企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

「クウゼン（KUZEN）」を活用したLINE公式アカウントの構築・運用支援

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io