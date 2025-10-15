ゆめソーラー、「蓄電池50%OFFキャンペーン」を開催！
リフェコ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山森 卓夫）は、自社ブランドの「ゆめソーラー」にて「蓄電池50%OFFキャンペーン」を2025年10月15日（水）10時より開催いたします。
抽選で当選された3名様限定で、当社販売価格160万円相当の蓄電池システムを、半額の80万円（税込・工事費込み）にてご提供いたします。
ご応募は、ゆめソーラー公式LINEアカウントを友だち追加のうえ、応募フォームに必要事項をご入力いただき、完了となります。
応募期間は2025年10月15日（水）10時から11月13日（木）13時まで、当選発表は11月15日（土）を予定しています。
【特典内容】
蓄電池システムを税込80万円（工事費込み）で設置できる権利を進呈
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37100/table/54_1_36fc51dc66b81952fa3ae545525ad619.jpg?v=202510151128 ]
【応募方法】- ゆめソーラー公式LINEを友だち追加
- 応募フォームに必要事項を入力
- 応募完了
【応募条件・注意事項】- 沖縄県・離島を除く九州地方在住の方
- 個人のお客様のみ（法人・事業主の方は対象外）
- 満20歳以上の方
- 戸建住宅にお住まいの方
- 2025年12月上旬までに現地調査・ご提案が可能で、2026年2月末までにシステム設置が完了できる方
- 当選後、システム設置の様子・お客様インタビュー・写真を、当社Webサイト・SNS・広告物等に掲載することに同意いただける方
- 応募フォームの入力漏れ・不備がある場合は抽選の対象外となります
- 同一人物による重複応募、または虚偽情報による応募は無効とします
- 調査の結果、既存設備の状況や設置予定場所の環境等により、当社が設置困難と判断した場合は、当選を無効とさせていただきます
- 当選品の対象製品は、XSOL社の蓄電池「4.95-5-N-XSOL」となります
- 当選品の換金、現金でのキャッシュバックはできません
- 当選品の権利を第三者へ譲渡・転売することはできません
- 設置後の製品保証・アフターサポートは、当社の通常規定に基づき対応します
- キャンペーン内容は、予告なく変更・中止となる場合があります
設立 ：1995年5月
所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11
代表者：代表取締役社長 山森 卓夫
https://www.lifeco.co.jp/ （コーポレートサイト）