ゆめソーラー、「蓄電池50%OFFキャンペーン」を開催！

リフェコ株式会社

リフェコ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山森 卓夫）は、自社ブランドの「ゆめソーラー」にて「蓄電池50%OFFキャンペーン」を2025年10月15日（水）10時より開催いたします。

抽選で当選された3名様限定で、当社販売価格160万円相当の蓄電池システムを、半額の80万円（税込・工事費込み）にてご提供いたします。

ご応募は、ゆめソーラー公式LINEアカウントを友だち追加のうえ、応募フォームに必要事項をご入力いただき、完了となります。

応募期間は2025年10月15日（水）10時から11月13日（木）13時まで、当選発表は11月15日（土）を予定しています。

【特典内容】

詳細を見る :https://www.yumesolar.jp/lp/happy_press-release/

蓄電池システムを税込80万円（工事費込み）で設置できる権利を進呈

【応募方法】

【応募条件・注意事項】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37100/table/54_1_36fc51dc66b81952fa3ae545525ad619.jpg?v=202510151128 ]- ゆめソーラー公式LINEを友だち追加- 応募フォームに必要事項を入力- 応募完了- 沖縄県・離島を除く九州地方在住の方- 個人のお客様のみ（法人・事業主の方は対象外）- 満20歳以上の方- 戸建住宅にお住まいの方- 2025年12月上旬までに現地調査・ご提案が可能で、2026年2月末までにシステム設置が完了できる方- 当選後、システム設置の様子・お客様インタビュー・写真を、当社Webサイト・SNS・広告物等に掲載することに同意いただける方- 応募フォームの入力漏れ・不備がある場合は抽選の対象外となります- 同一人物による重複応募、または虚偽情報による応募は無効とします- 調査の結果、既存設備の状況や設置予定場所の環境等により、当社が設置困難と判断した場合は、当選を無効とさせていただきます- 当選品の対象製品は、XSOL社の蓄電池「4.95-5-N-XSOL」となります- 当選品の換金、現金でのキャッシュバックはできません- 当選品の権利を第三者へ譲渡・転売することはできません- 設置後の製品保証・アフターサポートは、当社の通常規定に基づき対応します- キャンペーン内容は、予告なく変更・中止となる場合があります申し込む :https://liff.line.me/2002389423-da23pxQL?cd=4f8f4458e47532839750eac92c290d1e78a0912aリフェコ株式会社

設立 ：1995年5月

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11

代表者：代表取締役社長 山森 卓夫



https://www.lifeco.co.jp/ （コーポレートサイト）