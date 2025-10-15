医師監修、骨盤底筋を下から優しく支える新発想　医療機器「フェミクッション」シリーズが10月限定「秋のポイント5倍キャンペーン」を開催

株式会社三井メディカルジャパン

女性の健康を支えるフェムケアへの関心が高まる中、医療機器メーカーの株式会社三井メディカルジャパン（本社：東京都中央区／代表取締役：三井桂子）は、骨盤底筋を“下から優しく支える”一般医療機器「フェミクッション(https://urogyne.jp/)」シリーズを展開しており、このたび2025年10月1日～31日の期間限定で「秋のポイント5倍キャンペーン」を開催しております。

左）フェミクッション、右）フェミクッションハピネス

骨盤臓器脱のサポートを目的とした「フェミクッション(https://urogyne.jp/femicushion/)」（スターターキットの場合、33,000円税込）と、尿漏れや骨盤底筋のゆるみ予防を目的に開発された「フェミクッションハピネス(https://urogyne.jp/femicushion-happiness/)」（税込19,800円）を対象としており、通常は購入金額の1％が付与されるところ5％（スターターキットの場合1500円分相当のポイントが付与）となるお得なキャンペーンで、三井メディカルジャパンの公式通販サイトで購入が可能です。

※楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonでもご購入いただけますが、キャンペーンは対象外です。

“鍛える”だけでなく、履くだけで“支える”という新しい選択

これまでフェムケア市場では、「鍛える」「引き締める」などアクティブなケアが注目されてきました。

一方で、出産や加齢、長時間の立ち仕事などによって骨盤底筋を無理なく“支える”発想の重要性も見直されています。

三井メディカルジャパンが提案する「フェミクッション」シリーズは、医療機関監修のもと、骨盤底筋を下からやさしく支える立体構造を採用。普段の下着の上から装着するだけで、生活の中で自然にケアを続けられる“履いて支える医療機器”です。

「下から優しく持ち上げることで、骨盤底筋に直接届くことでまわりに適度な刺激が伝わり、“支えられている”という安心感を実感いただける構造にしています。医療機器としての安全性と、快適な使用感の両立を目指しました」（株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井 桂子コメント）

医療現場で18年。“フェミクッション”が築いてきた信頼の歴史

株式会社三井メディカルジャパンは、2006年の設立以来、骨盤臓器脱（子宮脱・膀胱脱・直腸瘤など）に悩む女性のための医療機器開発を続けてきました。当時はまだ一般に知られていなかった疾患でしたが、「手術をしなくても、困っている人に安心を届けたい」という想いから、医師と協力し“下から支える”構造の医療機器を開発。

それが「フェミクッション(https://urogyne.jp/femicushion/)」の始まりです。

発売当初は限られた医療機関からスタートしましたが、改良と臨床現場での信頼の積み重ねによって、多くの患者さまや医師に支持される製品へと成長しました。

現在もなお、困っている人へ医療を確実に届けるという理念のもと、国内外で販売が継続されています。

この18年にわたる実績と信頼を礎に、日常ケアにも取り入れやすい新製品「フェミクッションハピネス」が誕生しました。“支えるケア”の原点であるフェミクッションと、予防ケアに特化したフェミクッションハピネス。両者の存在が、女性のライフステージ全体を支える“医療発のケア”の形をつくっています。

「骨盤底筋に直接届く」仕組みとは

シークレットオーバルで骨盤底筋を下から支える構造

フェミクッションハピネス(https://urogyne.jp/femicushion-happiness/)は、骨盤の底にある骨盤底筋を下から支えるために設計された医療機器で、2025年の5月に発売されました。

女性の身体の中心を支えるこの筋肉は、出産や加齢、生活習慣などによって少しずつゆるみやすくなります。フェミクッションハピネスは、その骨盤底筋を優しく支えることで、無理のない姿勢サポートと安心感を日常生活の中で実現します。

ショーツの内側には立体的なクッション構造を採用。

これが骨盤底筋に直接届き、全体を優しく持ち上げます。外出先でトイレが気になるとき、スポーツ・立ち仕事・重い物を持つときなど骨盤底筋の緩みが気になるときに着用するのがお勧めです。

また着用した状態で、散歩やスポーツをすると、更に骨盤底筋の強化にも繋がり将来の骨盤臓器脱などの病気の予防にも繋がります。

利用者からは「履いているだけで安心感がある」「姿勢が整いやすい」といった声も寄せられています。

「フェミクッションハピネスは、日常の中で“支えられている感覚”を感じられるように設計しています。特別な運動ができなくても、自分の身体をやさしくケアできる。そんな想いを込めました。」（株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井 桂子コメント）。

「フェミクッション」シリーズ商品概要

商品名：フェミクッション ハピネスフェミクッションハピネスのパッケージ

価格：19,800円（税込）

素材：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

カラー：ベージュ、ブラック

サイズ：おへそ周りの目安／１（おへそ周り 60～80cm）、２（おへそ周り 70～90cm）、３（おへそ周り 80～100cm）４（特注）＋2,200円

販売方法：公式サイトおよび取扱店舗にて購入可能です。詳細は下記ウェブサイトにてご確認ください。

公式サイト：https://urogyne.jp/femicushion-happiness/

「フェミクッション ハピネス」ショート動画こちら：https://youtube.com/shorts/j-gpn2qHyk8?si=Er97T4mHRxqFAnCo

商品名：フェミクッション※スターターキットの場合初回購入者用フェミクッション「スターターキット」

価格：33,000円（税込）

セット内容：

・サポーター1枚（サイズ・種類を選択可能）

・クッション6個（S・M・L 各サイズ2個）

・布製ホルダー（フリーサイズ3枚）

・洗浄袋

サポーターのサイズ：１（おへそ周り 60～80cm）／２（おへそ周り 70～90cm）／３（おへそ周り 80～100cm）／４特注（おへそ周り 100cm～）＋2,200円（税込）

サポーターの種類：らくらく／ミディ／ベルトレス／ミディ（コットン）

カラー：ベージュ

その他：使い捨てホルダー（1袋50枚入）あり

販売方法：公式通販サイトおよび取扱医療機関にて販売しております。

公式サイト：https://urogyne.jp/femicushion/

「フェミクッション」ショート動画こちら：https://youtube.com/shorts/V3C_qkdtWYo?si=DtvC-U4MNOuTu0TJ

秋のポイント5倍キャンペーン等の概要

フェミクッションのキャンペーンバナー

三井メディカルジャパンの公式通販サイト（https://urogyne.jp/）では、2025年10月1日～31日の期間限定で「秋のポイント5倍キャンペーン」を実施しております。毎年恒例のキャンペーンであり、これまでの「フェミクッション」に加えて今年は初めて「フェミクッションハピネス」が追加されました。

このキャンペーンでは通常1％のポイント還元が、この期間に限り5倍（5％）ポイント付与され、さらにフェミクッションの構成品「ベルトレスサポーター」を購入された方には夜用パッドを1枚プレゼント。また初回購入者にお得な「スターターキット」や複数購入でお得になる「バリューセット」・「贅沢セット」をご購入の方には、数量限定でオリジナルポーチが付属します。

「骨盤底筋のケアは特別なことではなく、日常生活の中で自分をいたわる“生活習慣”です。骨盤底筋サポーターが気になっていた。どれを選んだら良いか分からない。そんな方には医療機器メーカーが提唱する“下から支えるケア”として、フェミクッション、フェミクッションハピネスを多くの方に体験していただけたら嬉しいです。」（株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井 桂子コメント）。

キャンペーン期間：

2025年10月1日（水）～10月31日（金）23時59分

決済方法：

クレジットや銀行振込、代引き・コンビニ決済に加え、必要に応じて電話やファックス注文も受け付けしております。

電話での問い合わせ・ご注文は（03-5319-2676）まで。平日のみ、9時から18時まで。

対象商品：

※楽天市場、Amazon、ヤフーショッピングでの購入はキャンペーン対象外となります。

三井メディカルジャパン代表・開発者紹介

医療法人社団マイクロ会 理事／株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井桂子

医療法人社団マイクロ会 理事／株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役

海外生活を経て22歳で結婚。ハワイでの出産・育児を経験する中で、女性が直面する骨盤臓器脱や尿漏れなどの課題を知り、その治療法が限られている現実に衝撃を受ける。帰国後、2006年に医療機器製造販売会社（現・三井メディカルジャパン）を設立。泌尿器科・婦人科領域の医療機器を自社開発し、医療現場と連携して「支えるケア」を提唱してきた。

また、医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科の理事として、がんサバイバーや不妊に悩むカップル、リンパ浮腫患者さまなど、多くの女性の健康課題に寄り添っている。2025年9月には、自身が企画・執筆した書籍『マンガでわかるリンパ浮腫』（監修：永尾光一 医師／発行：医療法人社団マイクロ会）を刊行。医療法人の理事として、YouTubeチャンネル「リンパ浮腫アドバイザー」としても活動。医療の啓発と社会への理解促進にも力を注いでいる。

2025年9月29日創刊『マンガでわかるリンパ浮腫』～乳がん・子宮がんサバイバーがリンパ浮腫を克服した話～著者：三井桂子『マンガでわかるリンパ浮腫』

著者：三井 桂子（医療法人社団マイクロ会 理事、(株)三井メディカルジャパン代表取締役）

監修：永尾 光一（銀座リプロ外科 院長／東邦大学 名誉教授）

発行：医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科

ISBN：9784910837925

発売日：2025年9月29日（月）

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/4910837922/

会社概要

社名：株式会社三井メディカルジャパン

本社所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N＆E BLD 5F

代表者：代表取締役 三井 桂子

設立：2006年

事業内容：医療機器の開発・製造・販売（第二種医療機器製造販売業／医療機器製造業／高度管理医療機器販売・貸与業／ISO13485取得）

URL：https://urogyne.jp/

